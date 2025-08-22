La tradición oral gallega también tiene su espacio en el Festaclown

La cuarta jornada del Festaclown no dejó indiferente a ninguno de sus espectadores. El día comenzó en el parque Miguel Hernández con el espectáculo «Rosa y Azul», una sesión que rompió con los estereotipos a través de títeres que contaron historias de todo tipo. El segundo pase del día lo protagonizó «Chafallas» una mujer que relató cuentos inspirados en la tradición oral gallega.

Los más pequeños, en primera fila. / Noé Parga

Por la tarde, a las 19.30 horas, la plaza de Galicia se llenó de carcajadas con «Del Tingo al Tango», de la compañía internacional Circo Rojo. Los equilibrios y el humor fueron los protagonistas de la penúltima sesión de la jornada.

El día de ayer lo cerró «Collage». El espectáculo promovido por la compañía catalana Bot Project se citó plaza de la II República donde reinó la desobediencia. Los artistas se rebelaron contra la regidora y dejaron situaciones para el recuerdo de los allí presentes.

Uno de los espectáculos del festival. / Noé Parga

Los espectáculos de hoy

El penúltimo día del Festaclown arrancará con «Clownssics» a las 11.00 horas en la plaza de Galicia bajo la dirección de Fran Rei. El show consiste en un viaje por las entrañas de la música clásica, sumergiéndose en la historias de los Mozart, Beethoven, Rossini y compañía, sin dejar de lado, por supuesto, el humor, con una actuación «que promete encantar al público», afirman desde la organización.

En Ravella, será el turno de las «Historias para escaghariñarse» de Ghazafellos, la popular compañía gallega conocida por su estilo particular.

El dúo Garrapete Clown presentará «Crescendo» al atardecer en la plaza de Galicia. «Se trata de un espectáculo que va creciendo en intensidad hasta alcanzar una explosión de emoción y carcajadas», explican. El show contará con música en directo, poesía y toques de absurdo.

El punto final del día lo pondrán en la plaza de la II República «el Tranvía nº12» de la compañía valenciana La Finestra Nou Circ. Cinco personajes esperarán en una peculiar parada de tranvía.

A través de esta espera compartida y con sus peculiaridades de por medio, los protagonistas descubrirán que tienen más en común de lo que pensaban: talento, humor y creatividad.