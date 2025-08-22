Taichí, gimnasia y hasta una visita a Cantabria en la asociación Albor
Valga
La asociación de mujeres rurales de Valga Albor presenta su programación para el curso 2025/26. Las actividades se llevarán a cabo de lunes a jueves en diferentes puntos del municipio. Se incluyen diferentes disciplinas como calceta y gancho, taichí, decoración de tejas y vidrieras, clases de pintura, gimnasia de mantenimiento o artesanía con cuero. Todavía quedan plazas disponibles
Además, desde la asociación anuncian una excursión a Cantabria los días 20 y 21 de septiembre, en la que visitarán Santander, Santillana del Mar, San Vicente de la Barquera, las Cuevas del Soplao y el Museo de las Cuevas de Altamira.
El precio será de 195 euros para socias y 199 para aquellas que no formen parte de la asociación.
