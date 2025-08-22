Sorprendidos en bici eléctrica por la playa de A Lanzada

Dos ciudadanos de Valladolid fueron sorprendidos e identificados por la Guardia Civil de O Grove mientras circulaban en bicicleta eléctrica sobre la arena de la emblemática playa de A Lanzada.

«Eran bicis de esas con ruedas enormes que parecían motos circulando a toda velocidad sobre la arena», explican algunos de los testigos.

Lo cierto es que la presencia de esas bicicletas no pasó desapercibida a quienes se encontraban en esta conocida zona de baño.

De ahí que alguien alertara a la Guardia Civil y que los agentes desplazados al lugar desde el cuartel de Borreiros llamaran al atención a los ciclistas, explicándoles que no podían circular por allí. Recomendación que acataron sin rechistar y los llevó a abandonar inmediatamente la zona.

Vigilantes llamando la atención a ciudadanos que paseaban con perros por la playa. / M. Méndez

Lo sucedido no deja de sorprender, teniendo en cuenta que la playa y el istmo de A Lanzada forman parte de la Reserva Ornitológica de SEO/BirdLife en O Grove y del Complejo Ons-O Grove.

Además de tratarse de un espacio natural privilegiado sometido a diferentes figuras de protección en el que ni siquiera se recogen las algas acumuladas en la arena, no se emplean medios mecánicos para limpiarla ni hay papeleras o duchas, todo ello, precisamente, por una cuestión de preservación medioambiental.

El mismo arenal, por cierto, en el que se prohibe el paso de perros, toda vez que es una de las zonas de cría del chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus), un amenazado pájaro que está siendo objeto de un plan especial de protección en Galicia, iniciado hace una década para tratar de facilitar su reproducción.

Con todos estos antecedentes, no es de extrañar lo llamativo de la escena de los dos ciclistas vallisoletanos recorriendo la playa grovense de un lado a otro.