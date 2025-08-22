Recta final para disfrutar de las delicias marisqueras de la ría de Arousa en O Cantiño

Los fogones de la Festa Gastronómica do Mar volverán a encenderse hoy en el paseo de O Cantiño de A Illa, en el que será el último fin de semana de actividad para los voluntarios adscritos al Céltiga, entidad que organiza el evento. A partir de las 12.00 horas, podrán sacarse los tíckets de las diferentes delicias gastronómicas, extraídas de la ría de Arousa y capaces de satisfacer los paladares más finos.

En los dos fines de semana anteriores, la fiesta acumuló un gran éxito de asistencia al ofrecer la posibilidad de degustar todo tipo de marisco con las vistas paradisíacas que ofrece el paseo de O Cantiño. El evento supone una fuerte inyección económica para el club que, en 2026, celebrará su centenario con un importante número de actividades.

Además, el equipo de A Illa ha conseguido retornar a la Tercera División después de varios años en Preferente. Entre los platos que se podrán degustar a lo largo del fin de semana destacan las navajas, zamburiñas, mejillones en diferentes modalidades, paella de mariscos o almejas entre otros. Todos ellos a un precio asequible y de gran calidad.