Somos reclama mejoras en el transporte en Ribadumia

Somos Ribadumia llevará al próximo pleno de la localidad una moción en la que exige soluciones para el pésimo transporte público que comunica el municipio con el resto de la comarca, e incluso, con los hospitales o las universidades. La formación que lidera Sergio Soutelo considera que «la situación actual del transporte público es peor que hace décadas ya que, con el paso de los años, se han ido eliminando líneas y frecuencias hasta el punto de dejar prácticamente sin utilidad una buena parte de las conexiones entre algunos de los concellos más poblados de O Salnés».

Además, continúa Somos, el Plan de Transporte Público de Galicia (PTPG), aprobado por la Xunta en 2018, «lejos de ayudar a mejorar, contribuyó decisivamente a empeorar la situación en la comarca de O Salnés». Para la formación, este documento «no le deja otra opción a la ciudadanía de O Salnés que seguir empleando vehículos particulares para dirigirse a sus centros de trabajo, hospitales, universidades, aeropuertos y estaciones de tren, resultando imposible tener una movilidad sostenible».

Es por ello que se insta al Concello a presionar a la Xunta para que aumente el número de líneas y frecuencias del transporte público por carretera entre las localidades de O Salnés y, sobre todo, de Ribadumia. La moción también instaría a la Alcaldía a que «si en los próximos seis meses, la Xunta no atiende este requerimiento, se pongan en marcha todas las iniciativas necesarias, convocando a la junta de portavoces» para buscar alternativas y dar cuenta de los avances que se vayan produciendo en este sentido. Recuerdan que para los vecinos de los municipios más alejados y más rurales de O Salnés, «disponer de una red de transporte público es una prioridad para favorecer la economía y mejorar su calidad de vida».