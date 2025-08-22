¿Quién quiere vender berberecho, mejillón, navaja, pulpo, choco o arroz en la Festa do Marisco?

El Ayuntamiento de O Grove se dispone a adjudicar, por un periodo de dos años, prorrogables dos más, los puestos de suministro de arroz, berberecho, mejillón, navaja, pulpo y choco de la tradicional y multitudinaria Festa do Marisco.

Lo hará la Corporación municipal en la sesión extraordinaria a celebrar el lunes, que también servirá para aprobar los festivos locales de 2026 –el día de la Virgen del Carmen y el de San Martiño – y para que tome posesión de su acta la socialista María López Prieto, que ya había sido edil en el anterior mandato y regresa ahora para relevar al dimitido Santi Meis.

Pero lo más importante del pleno, no cabe duda, es esa propuesta de contratación de las concesiones de los puestos antes citados de la Festa do Marisco.

La Festa do Marisco de O Grove, esta mañana. / Concello do Grove

Sobre todo teniendo en cuenta que entre ellos se encuentran tres de las cocinas más importantes y rentables edición tras edición, como son las de paella, mejillones y pulpo «á feira».

Su adjudicación, junto a la de navajas, berberechos y choco es un trámite que antes se hacía desde la Junta de Gobierno Local, pero que ahora es competencia del pleno, porque según la ley de contratación hay que tener en cuenta el total de lo que suponen esos negocios no en una, sino durante las cuatro ediciones a licitar, y supera el 10% de los ingresos ordinarios.

Las carpas de la Festa do Marisco. / FdV

El tiempo apremia

Por tanto, es inevitable el pronunciamiento de toda la Corporación, y como el tiempo apremia, el alcalde decidió convocar la sesión extraordinaria este lunes en lugar de esperar a la ordinaria, con la intención de poder aprobar el proceso e iniciar el expediente de contratación el martes.

Ese mismo día se publicará en el perfil del contratante y aquellos que quieran optar a la gestión de dichos puestos tendrán hasta el 8 de septiembre para presentar sus ofertas, «que salen por un mínimo del 30% de la facturación total de cada producto», explica el alcalde.

De este modo, en dos o tres días a partir del 8 se reunirá el tribunal de contratación y se adjudicarán las concesiones de arroz de mariscos, berberecho, mejillón, navaja, pulpo y choco para la fiesta de este mismo año –del 2 al 12 de octubre– y las tres ediciones siguientes.