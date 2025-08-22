La prestigiosa Guía Parker da 95 puntos a un albariño meañés

El vino meañés Cíes ha sido valorado con 95 puntos en la prestigiosa Guía Parker, lo que le hace catalogarse de «sublime». Es un albariño de la añada 2024 de la DO Rías Baixas, económico para el bolsillo del paladar exigente y que sacó al mercado la bodega Forxas do Salnés; embotellado en sus nuevas instalaciones enclavadas, actualmente el Chan do Monte, en las laderas de Trubisquido.

Es un monovarietal elaborado por el bodeguero Rodrigo Méndez, procedente de cepas con edades de entre 20 y 70 años, plantadas suelos graníticos y arenosos. Este vino fermenta luego en depósitos de acero inoxidable, y madura después durante seis meses en barrica de roble usado. Su producción limitada es de tan sólo 8.000 botellas al año.

Así, un 95 puntos en la Guía Parker se comercializa al precio de unos 16 euros. Su ficha de cata refleja que en nariz y paladar deja toques de piña seca, pomelo recién cortado, manzana verde, un sutil eco mineral y un final leve toque amargo, recomendando su consumo a una temperatura de 8 grados.