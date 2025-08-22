El pabellón de Baño ya está a punto para el deporte valgués
Las mejoras ejecutadas del pabellón municipal de Baño (Valga) ya han finalizado y la actividad deportiva ya ha regresado al recinto. En la obra se invirtieron 110.900 euros para recubrir la fachada trasera, mejorar la recogida de aguas, arreglar los aseos, acondicionando uno para personas con movilidad reducida.
El exterior también se renovó con cuatro puertas y ocho ventanas practicables de aluminio, otras dos ventanas fijas y catorce pequeñas.
Se trata de carpintería con doble acristalamiento y con rotura de puente térmico, “un sistema que ofrece ventajas como la mejora del aislamiento, evita la condensación y contribuye al ahorro energético”, enuncian desde el Concello.
Este pabellón, que está a punto de cumplir treinta años, cuenta con 1.500 metros cuadrados de superficie para la práctica de fútbol sala, baloncesto, tenis o patinaje, entre otras actividades.
