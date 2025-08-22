Meaño despide el verano con fiestas para el público familiar

El fin de actividades infantiles de verano en Meaño tiene su colofón estos dos últimos viernes de agosto. Por una parte, hoy, a las 16.30 horas, la plaza del Concello acogerá una fiesta de hinchables y espuma. De entrada gratuita, está dirigida a todo el público familiar.

En caso de mal tiempo, el evento se trasladaría al pabellón de Xil, si bien en ese caso se limitaría únicamente a los hinchables; por seguridad, por la cancha.

La otra será el día 29 en la piscina municipal de Dena con un festival de hinchables sobre el agua. Será entre las 16.00 y 20.00 horas y limitado a público de hasta de 16 años. Con esta cita echará el cierre estival.