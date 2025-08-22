A Illa logra financiación para transformar las casas de los maestros en un comedor

La remodelación de las antiguas casas de los profesores del colegio Torre-Illa ya cuenta con la financiación necesaria, 150.000 euros que llegarán a través del Plan +Provincia de la Diputación y que será aprobada en junta de gobierno de la entidad provincial hoy mismo. El diputado provincial, Marcos Guisasola, visitó ayer las dependencias del colegio en compañía del alcalde, Luis Arosa, para conocer como se van a desarrollar las obras. En este sentido, el bajo, que será el principal transformado por las obras, acogerá un comedor escolar ya que el actual tiene que usar una de las aulas. Las antiguas viviendas de profesores también contarán con áreas para uso de la comunidad educativa y la ANPA del centro, donde se podrán celebrar actividades, talleres o albergar la ludoteca de verano.

La intervención que se va a realizar en A Illa resolverá las deficiencias constructivas, mejorará el comportamiento energético y la habitabilidad de las edificaciones que se van a remodelar, además de adaptar esos espacios a las nuevas necesidades funcionales del centro. Se reforzarán los elementos estructurales, se mejorará la envolvente térmica y la acústica de la cubierta y las fachadas, se sustituirán las carpinterías, se demolerán los tabiques interiores y se renovarán las instalaciones con la previsión de instalar aerotermia en el futuro. En el piso superior únicamente se van a demoler los tabiques interiores y la intervención completa tendrá lugar en una fase posterior.

Acometer esta actuación era una vieja ambición del Concello de A Illa de Arousa ya que las dependencias del vetusto Torre-Illa llevan mucho tiempo quedándose pequeñas, no solo para la actividad educativa, sino también para realizar actividades extraescolares o, incluso, para contar con el comedor escolar, que debe compartir espacio con otras entidades. El regidor de A Illa llevaba mucho tiempo tratando de sacar adelante esta obra, no solo por la importancia de crear nuevos espacios, sino también para evitar el progresivo deterioro que estaban experimentando las viviendas de los profesores, que podían suponer una amenaza para la comunidad escolar. De hecho, el pasado año se demolió el antiguo depósito de agua que se encontraba delante de las viviendas.

El diputado provincial, puso en valor el plan de inversiones que mantiene la Diputación, ya que «define perfectamente el modelo de actuación de este gobierno, que implica un compromiso con los concellos para dar respuesta a sus demandas». Con actuaciones como la que se va a desarrollar en A Illa con los fondos provinciales, «estamos impulsando el avance y modernización de la provincia a través de proyectos transformadores que mejoren la calidad de vida de los vecinos y faciliten la conciliación familiar».