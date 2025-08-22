El evento gastronómico Burguer Experience aterriza en Arousa 

Cambados será escenario hasta el domingo del Burguer Experience, un evento gastronómico que está recorriendo el territorio nacional para elegir la mejor hamburguesa. Participan una decena de foodtrucks con más de una veintena de propuestas y el programa incluye música y sorteos, entre otras sorpresas, en horario de 20.00 horas a una de la madrugada.

La cita está impulsada por Discovery Producciones, que además, dona al Concello vales de degustación valorados en 15 euros dirigidos a los niños de familias incluidas en el plan de ayuda de Servizos Sociais, una medida similar como la que hacen en las atracciones de la Festa do Albariño.

El evento arrancó ayer y el público podrá votar sus propuestas favoritas en esta competición culinaria. Hay una veintena de tipos de hamburguesas, desde las más clásicas hasta otras versiones más innovadoras con ingredientes de fusión asiática, toques mexicanos o propuestas vegetarianas e incluso con pan sin gluten, según explica la organización. Además, habrá un puesto de venta de postres.

La cita ya ha pasado por algunas de las principales localidades de Galicia como Boiro, Ferrol, A Guarda o Nigrán y estos días también estará presente en la localidad asturiana de Candás.