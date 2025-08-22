Se cumplen 50 años de la primera promoción de BUP en Vilagarcía

Los antiguos alumnos de la primera edición de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y algunos de los profesores que impartían clase por aquel entonces en el Instituto de Vilagarcía «Calvo Sotelo», celebran el próximo viernes el cincuenta aniversario de su promoción.

En septiembre de 1975, 161 alumnos de todo O Salnés entraron en BUP, dieron nombre al Calvo Sotelo, se distribuyeron en aulas mixtas y dejaron de recibir las clases de Formación del Espíritu Nacional.

«El plan educativo de 1970 facilitó a una amplia base social, el acceso gratuito al bachillerato, que abría una doble vertiente: la universitaria y la de carreras técnicas», explican desde la organización del evento

Esta promoción vivió la muerte de Franco, las primeras elecciones, la implantación de la mayoría de edad a los 18 años y la aprobación de la Constitución, entre otros hechos históricos que les hacen representar la promoción educativa de la Transición.

El acto será a partir de las 11.30 horas en el salón de actos del instituto, actualmente IES Castro Alobre. Estarán acompañados por sus antiguos profesores, por la dirección del instituto, y se espera la asistencia de Román Rodríguez, conselleiro de Educación, y del alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela.