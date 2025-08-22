«Contos á Sombra» en los Xardíns das Traballadoras da Conserva
A Illa
El Xardín das Traballadoras da Conserva acoge hoy, entre las 11.30 y las 12.30, una nueva sesión de «Contos á Sombra», un ciclo de narración y lectura diseñado por la biblioteca y que organiza la Concellería de Cultura de A Illa. Este día contará con el sabor dulce de los churros y el chocolate, cedido por el Bar O Museo, que se encargará de endulzar una sesión de lectura diferente y desarrollada bajo los árboles centenarios del jardín. La iniciativa ha contado con un buen número de asistentes a lo largo de todo el verano.
