El Combate Naval prepara más de 600 kilos de pólvora y unos 7.000 fuegos

Uno de los platos fuertes de las fiestas de San Roque llegará mañana con el Combate Naval. Vilagarcía vivirá una de las noches más especiales del verano con el lanzamiento de unos 7.000 fuegos.

Pirotecnia Penide apostará por «varios efectos luminosos novedosos, como los de forma de abanico, pero no queremos revelar nada más para que la gente se acerque a disfrutarlos», aseguran tras más de tres décadas haciéndose cargo de este espectáculo de pirotecnia.

Las tiradas, como es habitual, se realizarán desde el muelle del Ramal y desde tres plataformas flotantes dispersadas por las proximidades de la playa A Concha-Compostela, «para dar más espectacularidad y realismo a la batalla», explican.

Los operarios municipales comenzaron a realizar ayer los trabajos de instalación para el espectáculo en el mencionado muelle, al lado de las naves de la lonja creada por la OPP-89 Parquistas de Carril hace diez días.

El muelle del Ramal volverá a ser uno de los puntos más observados de la zona. / Noé Parga

Los veintidós minutos de show darán el pistoletazo de salida justo a medianoche. Más de 600 kilos de pólvora serán lanzados al cielo estrellado de Vilagarcía en catorce tonalidades diferentes. Para concluir con la ceremonia, la tirada final será protagonizada por la característica traca de «voladores».

Arturo Penide, responsable de la empresa, recomienda a los visitantes disfrutar de la demostración desde la playa de la Concha-Compostela, considerándolo como «el mejor patio de butacas posible».

Ante la importante afluencia de gente, desde el Concello animan a vilagarcianos y turistas a acercarse con tiempo suficiente al arenal.

Sobre la meteorología perfecta, Penide cuenta que «la ideal sería contar con un viento de diez kilómetros por hora y que no sople en dirección al público, porque sino arrastraría el humo y eso dificultaría la visión de los espectadores».

Accesos y salidas

Por su parte, las personas que se acerquen a la playa para ver el espectáculo de luces deberán acceder y abandonar el arenal por las cinco zonas señalizadas: el paseo marítimo bordeando el Ramal desde la TIR; por el parque de la Concha desde avenida Rosalía de Castro; en la zona central del arenal por una de las travesías desde la avenida; por el parque de la Compostela; y ya en la zona más próxima al Carril, por otra de las travesías que conectan el paseo marítimo con Rosalía de Castro.