El cóctel de biotoxinas amnésica, paralizante y diarreica regresa a las rías

Por extraño que parezca, la toxina diarreica (DSP, Diarrhetic Shellfish Poison), la amnésica (ASP, Amnesic Shellfish Poison) y la paralizante (PSP, Paralytic Shellfish Poison) vuelven a hacer acto de presencia conjunta en las rías gallegas, provocando el cierre de bateas de cultivo de mejillón y bancos de infaunales, es decir, los bivalvos que, como la almeja y la navaja, viven enterrados en el substrato.

Se trata del episodio tóxico –por ahora poco desarrollado– de cuya llegada ya advertía FARO DE VIGO la semana pasada, confirmándose no solo la acción conjunta de las tres biotoxinas más conocidas, sino también su entrada en la ría de Arousa.

Como se dice siempre en estos casos, ahora que hay tantos visitantes en Galicia que no están familiarizados con este fenómeno totalmente natural, conviene repetir que es una situación controlada que no causa más trastornos que los derivados de la interrupción puntual del suministro de productos como el mejillón, precisamente en la época en la que alcanza su mayor rendimiento.

El helicóptero Pesca 1 colabora en la recogida de muestras. | Noé Parga

Pero las biotoxinas son tan inevitables como las prohibiciones de extracción que desencadenan, en el caso de la amnésica generando en los dos últimos días los cierres de los viveros flotantes de los polígonos Grove C2, Grove C4, Baiona A, Cangas B y Cangas A, este último también afectado por la toxina lipofílica conocida como diarreica.

Al igual que se prohibió por altas concentraciones de ASP la extracción de infaunales de las zonas III.1 y IV.1 de la ría de Pontevedra.

Así las cosas, a media tarde de ayer permanecían cerrados dos polígonos bateeiros en Arousa, el de Baiona, el Camariñas, tres de los ocho existentes en la de Pontevedra (Cangas A, Cangas B y Bueu A1) y tres de los doce repartidos por la ría de Vigo (Cangas F, Cangas G y Cangas H).

Pero lo peor está por llegar, de ahí que se anunciara desde el Intecmar que en base a los resultados preliminares obtenidos ayer, esta mañana se cierran cautelarmente los moluscos infaunales de una zona de Arousa y dos de Pontevedra.

Al igual que se procede al cierre cautelar de los polígonos de mejillón Bueu A2, Bueu B, Cangas C, Cangas D, Cangas E y Vigo A.

ASP

En relación con estos cierres, dictados por José Molares Vila, subdirector del Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino (Intecmar) de Galicia, hay que destacar, precisamente, el avance experimentado por la toxina amnésica, por ser mucho menos frecuente que las lipofílicas y la paralizante.

La ASP está provocada por dinoflagelados del género «Pseudo-nitzschia», siendo la habitual en Galicia la «Pseudo-nitzschia australis». Suele acumularse en cangrejos, navajas, vieiras, mejillones e incluso anchoas, produciendo una neurotoxina llamada ácido domoico, que actúa a nivel del hipocampo y la amígdala, dos zonas cerebrales relacionadas con la memoria.

La lucha contra las biotoxinas marinas se refuerza en el Intecmar. / Manuel Méndez

De ahí que sea una de las biotoxinas que al acumularse en los moluscos bivalvos pueden llegar a afectar a los humanos en caso de consumo de una gran cantidad de producto contaminado.

Tranquilidad

Algo que no puede suceder si el producto se comercializa y adquiere por los cauces reglamentarios, ya que el Intecmar vela, precisamente, para que solo lleguen al consumidor especies extraídas en zonas carentes de esa toxicidad.

Pues bien, las pruebas que se realizan a diario en este centro de referencia asentado en Vilagarcía son tan detalladas que permiten concretar cada oscilación en los niveles de células tóxicas, las cuales se introducen en las rías cuando el afloramiento costero propicia la entrada de nutrientes en las mismas.

El avance de la «Dinophysis acuta». / Intecmar

Por eso el Intecmar puede determinar, por ejemplo, que los dinoflagelados «Pseudo-nitzschia» que propician la ASP han experimentado un «incremento significativo» en dos estaciones oceanográficas de la ría de Vigo, como son la de Baiona y la llamada Estación Fija.

Son los mismos que han originado los primeros cierres en la ría de Arousa, donde se detectó su «incremento significativo» en las estaciones Boca da Ría, Xidoiros, O Grove, Meloxo y Aguiño.

Así consta en el «Informe técnico sobre identificación y cuantificación de fitoplancton tóxico en agua de mar» emitido ayer a mediodía, en el que se aprecia igualmente la evolución de la ASP en las estaciones costeras de Barallobre, Mugardos y Prioriño.

DSP

En cuanto a la DSP, que es la toxicidad más frecuente y abundante en aguas gallegas, así como la menos peligrosa y la que antes eliminan los moluscos afectados, está producida por dinoflagelados del género «Dinophysis», que generan el ácido okadaico causante de la intoxicación diarreica por moluscos en humanos.

La evolución de la «Dinophysis acuminata». / Intecmar

La más frecuente de las doscientas especies que se conocen es la «Dinophysis acuminata», esta vez acompañada de la «Dinophysis caudata» y la «Dinophysis acuta», que en el informe antes aludido ofrecen «incrementos significativos» en Liméns (Vigo) y las estaciones pontevedresas Boca Norte, Boca Sur y Ons.

También en la arousana de Boca da Ría y en las estaciones oceanográficas de Muros, Esteiro, A Creba, Centro da Ría, Boca da Ría y As Basoñas, todas ellas en la ría de Muros-Noia.

Las estaciones costeras de Prioriño y Barallobre, que como se decía antes registran la subida de niveles de ASP, también confirman el avance de la DSP.

La presencia de «Dinophysis caudata» empieza a ser significativa. / Intecmar

PSP

En cuanto a la toxina paralizante (PSP), provocada por la proliferación de los dinoflagelados «Alexandrium minutum» y «Gymnodinium catenatum», hay que decir que en las últimas analíticas se han detectado ambos.

Los primeros se hacen notar en las estaciones costeras de Baldaio y Baiona, mientras que las células de «Gymnodinium catenatum» tienen una «presencia significativa» en las estaciones oceanográficas Centro da Ría (Muros-Noia), la de O Grove y la también arousana Boca da Ría, que de este modo confirma la presencia de las tres biotoxinas a la vez.