Castrelo se vuelca con su vecino Cespri en un partido benéfico

La asociación Aires Novos de Castrelo ha organizado un partido de fútbol benéfico como gesto de ánimo a unos de sus vecinos que está recibiendo tratamiento para luchar contra la leucemia, Martín González, «Cespri». De hecho, el trofeo lleva su nombre y toda la recaudación se va a destinar a la Asociación galega de persoas transplantadas de médula ósea e enfermidades oncohematolóxicas (Asotrame).

La fecha es el 31 de agosto en el campo municipal de esta parroquia de Cambados, a partir de las 16.30 horas. Los equipos que van a disputar este partido tan especial estarán conformados por otros cambadeses y vecinos de otros lugares que quieren colaborar y en enfrentará a un grupo femenino y otro masculino.

El coste de la entrada es de tres euros y todo se destinará a Asotrame, una asociación sin ánimo de lucro fundada en 2013 con el «objetivo primordial de prestar apoyo a personas afectadas por un cáncer hematológico y a sus familias. De la misma manera, trabajamos día a día para sensibilizar e informar al conjunto de la sociedad sobre la importancia de hacerse donante de médula ósea, y colaboramos económicamente en la investigación contra esta enfermedad, realizando aportaciones anualmente a diferentes proyectos», según explican sus responsables.

Así, cuentan con programas gratuitos de viviendas de estancias temporales cerca de hospitales de referencia para pacientes; atención psicológica; actividades de actividad física y de otra índole adaptadas a sus condiciones, así como un punto de encuentro entre diagnosticados recientemente y expacientes para el intercambio de experiencias y vivencias, potenciando el apoyo mutuo y mejorar la comprensión de la enfermedad, todo el proceso que conlleva...

Aires Novos impulsa la iniciativa, pero toda la parroquia se ha volcado en ella, empezando por el Castrelo CF Veteranos. Además, Servicios Agrarios J. Blanco les ha donado los trofeos que se entregarán ese domingo 31 de agosto.