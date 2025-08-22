Cambados maniobra para no perder una ayuda de 87.000 euros

Costas daba estos días un paso fundamental para que el Concello de Cambados sea el propietario de los terrenos de O Pombal, pero no será una realidad hasta dentro de unos meses y se le viene encima un problema. Aún no puede ejecutar la reforma de la cubierta del pabellón y no llega a tiempo para justificar la ayuda de 87.000 euros que la Diputación le concedió, así que está gestionando un cambio de destino con el fin de no perderla.

Se trata de una actuación de necesidad urgente desde hace años; «prioritaria e imprescindible, pero se tiene que retrasar otra vez», lamentaba ayer la concejala de Deportes, Noelia Gómez Fabello. Esto no significa una renuncia y mantiene su compromiso de arreglar en profundidad ese tejado en cuanto los terrenos sean municipales –podría ser efectivo a principios de 2026–, ya sea volviendo a pedir subvenciones o por otro método.

Pero la preocupación más urgente del cuatripartito es la posibilidad de perder la ayuda concedida a principios del año pasado del Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas para hacer este proyecto, porque tendría que estar justificada en octubre y aunque ya tuviera el terreno, «solo la obra podría ir de los tres a los seis meses». De hecho, están estudiando varias alternativas para solicitar un cambio de destino y conservar los 87.000 euros.

Se trata de la compra de material deportivo para renovar el actual del pabellón, con la posibilidad de dotarlo de algunas máquinas de gimnasio para los clubs, o la adquisición de un terreno donde construir un pabellón de adiestramiento.

La concejala explica que el alcalde, Samuel Lago, también está estudiando algunas posibilidades de fincas, pues son necesarias unas características determinadas. No obstante, advierte que no se tratará de un sustituto de O Pombal: «La idea no es hacer un súper pabellón, sino un recinto parecido al del colegio San Tomé –hay un proyecto de mejora en ciernes–, con un graderío móvil, pistas para varios deportes, duchas, baños... Para aliviar la carga del principal, aunque tendría el tamaño suficiente para acoger competiciones, si es necesario».

Según Gómez, esta semana perfilarán la propuesta y están convencidos de que la Diputación de Pontevedra no pondrá pegas: «Al principio nos comentaron que no era posible, pero cumpliríamos las bases».

El Ayuntamiento está deseando ser el titular de los terrenos de O Pombal porque no solo el pabellón está en malas condiciones, muy afectado por goteras y otros problemas. El resto de instalaciones del complejo deportivo precisan de actuaciones y, de hecho, hace unos años se intentó conseguir financiación europea para un proyecto de un millón de euros.

La propia edila reconoce necesidades como sustituir la hierba artificial en uno de los campos de fútbol, lo cual puede alcanzar precios de 300.000 euros; actuar en las pitas de atletismo, vestuarios y el segundo baño adaptado de la piscina municipal, entre otras cuestiones.