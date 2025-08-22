Aumentan la prisión para el conductor del accidente mortal del Porsche de Meis

La Audiencia de Pontevedra ha aumentado en seis meses la pena de tres años de cárcel impuesta al conductor causante del accidente mortal ocurrido en Meis en 2022, entre un Porsche y una moto, como autor de un delito de conducción temeraria y dos de homicidio y lesiones por imprudencia grave. No obstante, rebaja a cinco años y tres meses la prohibición de conducir. De este modo, estima parcialmente los recursos de apelación interpuestos por los familiares de la joven fallecida y la copiloto herida y del propio condenado.

El abogado de J.C.P.O. impugnó la decisión del Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra al considerar que debería habérsele aplicado una atenuante analógica contemplada en el Código Penal, al encontrarse en un estado de intoxicación por el consumo de cocaína, tal y como arrojó en las pruebas practicadas por la Guardia Civil.

Una cuestión que la Audiencia de Pontevedra estima, indicando que el relato de los hechos probados cumple los preceptos legales para su aplicación. Entre otras cuestiones, reproduce lo dicho en la sentencia condenatoria de que «no vio que el ciclomotor circulaba correctamente por su carril o si lo vio, debido a su estado, calculó mal (...) dándose en este caso la circunstancia de que el acusado conducía influenciado por el consumo de cocaína».

Por ello, le impone las penas correspondientes dentro de la mitad inferior de las imponibles, lo cual supone tres meses más de prisión de los iniciales (seis años), pero cinco y tres meses de prohibición de conducir en lugar de seis.

En este sentido también estimó una alegación de la acusación particular de la aplicación de la pena del delito más grave, pero no su pretensión de anular las actuaciones y juzgarlo por un delito de homicidio mediante el procedimiento del Tribunal del Jurado, lo cual elevaría el posible castigo a entre 10 y 15 años para este conductor que, además, circulaba a una velocidad superior a la permitida en el tramo y se saltó la línea continua, invadiendo el carril contrario por donde iba la moto.

La magistrada indica que fue en las cuestiones previas del juicio oral cuando «novedosamente, alegó un error en su calificación» acusando a J.C.P.O. de actuar con dolo eventual, pero «a lo largo de las diligencias previas nunca alegó tal delito». Además, considera que las pruebas a las que se remite «no encajan» en esta tipificación.

La acusación particular había destacado cuestiones como que desatendió las normas de tráfico «con desprecio», pero «ello no equivale, conforme lo expuesto, a conducir con consciente desprecio por la vida de las personas». Asimismo descarta el argumento de que aceleró, pues la «testifical apunta que pudo responder a un error de cálculo para tratar de volver a su carril ante la aparición de la motocicleta».