La antigua Opel de Carril, a punto de ser entregada a los bateeiros de Opmega

La Organización de Productores de Mejillón de Galicia (Opmega), entidad que agrupa a más de 300 asociados y tiene su sede actual en el edificio Mexillón de Galicia (Vilagarcía), aspira a recibir en breve la comunicación judicial que le permita ocupar en propiedad las instalaciones del antiguo concesionario de la firma Opel en Carril.

La entidad que preside Ricardo Herbón fue la ganadora de la subasta judicial concursal desplegada el mes pasado, presentando una oferta de 474.274,80 euros.

Un desembolso al que deberá sumar los gastos de la compraventa, el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e impuestos indirectos.

Una vez comprobados todos los datos administrativos, avales, los justificantes de pago y todo lo demás, se procederá a la emisión del decreto de adjudicación por parte del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra y se notificará a la partes.

Buena ubicación

En ese momento Opmega, la entidad con más peso en la historia del sector acuicultor gallego, será la legítima propietaria de estas conocidas instalaciones pertenecientes a la firma Automóviles Licar, situadas en la calle Cervantes número 106, justo al margen derecho de la carretera PO-548 (Vilagarcía-Catoira) y a escasos metros de la isla de Cortegada.

La nave de la antigua Opel, ayer. / Noé Parga

La finca subastada, tasada en 1.482.108 euros y que pronto pasará a manos de Opmega –salvo imprevistos–, tiene una superficie de 2.457 metros cuadrados en suelo calificado como urbano e industrial y está rodeada de otras parcelas que también pueden ser adquiridas, en caso de desearlo el adquirente.

Sobre ese terreno se alza la edificación que antiguamente se usaba como nave, taller y sala de exposición de vehículos de la marca Opel –construida en 1988 y rehabilitada en 2002–, compuesta de planta baja, entreplanta y planta primera.

Tres plantas

Su superficie útil comprobada es de 3.901 metros cuadrados, mientras que la construida asciende a 4.213. Decir que 1.621,15 corresponden a la planta baja, donde estaban la zona de taller, oficinas, almacén y exposición de coches.

La distribución de la parcela. / FdV

A su vez, 593 metros son de entreplanta, que tenía zona de exposición, almacén y oficinas; mientras que 1.918 metros pertenecen a la planta primera, que era zona de taller, almacén de vehículos y exposición.

Todo ello en un inmueble con estructura de cimentación, pilares y vigas de hormigón armado, techo forjado de hormigón armado, carpintería de aluminio acristalado y cubierta de panel de chapa lacada tipo sandwich.

¿Traslado de su sede actual?

En los informes técnicos emitidos con motivo de la subasta se hace constar que la nave industrial a punto de ser propiedad de Opmega está a dos kilómetros del centro urbano de Vilagarcía, precisamente donde tiene su sede la entidad bateeira, que comparte espacio actualmente en la avenida de A Mariña con el Consello Regulador de la Denominación de Origen Protegida Mexillón de Galicia y con la Asociación Gallega de Depuradores de Moluscos (Agade).

Una vista del interior. / FdV

Se está a la espera de determinar si Opmega deja de pagar el alquiler en el edificio Mexillón de Galicia, ahora que se ha encarecido, y traslada su sede a Carril, o bien si bien va a destinar esa nave a otros usos.

En cualquier caso, lo que puede decirse es que en los informes periciales, catastrales y judiciales emitidos a raíz de la subasta se hace constar que el entorno de la vieja Opel dispone de alumbrado público, suministro eléctrico, red de saneamiento y abastecimiento de agua potable, «aparentemente en buen estado de conservación».

El edicto de subasta judicial emitido en su día por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra advertía de que el inmueble tiene como carga registral una hipoteca en garantía de un préstamo formalizada en escritura pública en marzo de 2009 para garantizar el pago de un crédito por importe principal de 950.000,00 euros.

La ubicación de la parcela y la nave. / M. Méndez

En el momento de declararse el concurso, el principal del crédito ascendía a la suma de 293.921 euros, con amortizaciones impagadas de 25.858 euros, intereses ordinarios por importe de 6.906 y moratorios de 622 euros.

Impuestos

Pero el juzgado explicó que «los inmuebles se transmitirán sin las cargas y gravámenes y, en particular, libres de la hipoteca antes descrita, así como de cualquier otra que pudiera existir».

No obstante, «el adquiriente deberá satisfacer los gastos e impuestos que gocen de la denominada hipoteca legal tácita, las cuotas de IBI devengadas y no abonadas y el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana».

La nave está al lado de la carretera. / FdV

En relación con esto, con carácter previo a la entrega de la posesión, Opmega debe acreditar a la administración concursal el pago de «todos los créditos que gocen de la denominada hipoteca legal tácita, los recibos del IBI devengados y los impuestos directos e indirectos que graven la transmisión».

Será una vez realizado y justificado el pago cuando se proceda a la entrega del inmueble a los bateeiros.

El mismo edicto aclara que si estos, como adquiridores, precisan de mayor superficie que la poseída por la finca registral subastada, «es menester indicar que rodean a esta finca otras que podrían ser también adquiridas hasta una superficie total de 16.028 metros cuadrados».