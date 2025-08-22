Amigos de Galicia presenta tres opciones para donar material escolar

Como cada verano, la vuelta al cole se convierte en un dolor de cabeza, y de cartera, para muchas familias. Por ello, la Fundación Amigos de Galicia, en colaboración con Alcampo, lanza un verano más en Vilagarcía la campaña solidaria «Nas súas mochilas, o seu futuro».

El propósito pasa por «asegurar que niños y niñas de familias en situación de vulnerabilidad puedan comenzar el curso escolar 2025/2026 con el material indispensable para su educación», explican desde la organización.

El supermercado ubicado en la avenida de las Carolinas, 25, se convertirá en un punto de recogida de material escolar nuevo. La campaña se centra especialmente en las familias de la comarca de Vilagarcía y la provincia de Pontevedra.

Marta Cousiño de la Fundación Amigos definió la educación como «la base sobre la que los niños construyen su futuro». Cousiño añade que esta campaña orientada a los niños de familias en situación desfavorable «les permite soñar sin que su situación económica sea un límite», con el fin de que ningún menor se quede atrás.

Desde Amigos de Galicia tasan en «501,26 euros por alumno» el gasto medio estimado en libros y material escolar, sosteniendo un «incremento real». Una situación que complica aún más el acceso a la educación de muchos niños y niñas. Por ello, hacen un llamamiento a la ciudadanía para que «ningún niño comience el curso en desventaja».

Esta campaña entrega mochilas equipadas con cuadernos, carpetas, lápices y otros materiales esenciales para llevar a cabo el curso escolar. En la pasada edición entregaron «1.564 mochilas a estudiantes en riesgo de exclusión social, cifra que espera superar este año gracias a la solidaridad ciudadana», relatan.

Cómo colaborar

Las opciones para participar se presentan a través de tres variantes. La principal consiste en donar el propio material escolar nuevo en el punto de recogida del Alcampo de Vilagarcía o en cualquier otro de los establecimientos colaboradores.

Aunque para los que lo prefieran, pueden realizar un donativo a través de Bizum mediante el código 02735.

Por último, la entidad ofrece la posibilidad de adquirir una mochila solidaria a través de su página web.