35 personajes caricaturizados se dan cita en el Centro Comercial Arousa

Los vilagarcianos y visitantes de la comarca podrán disfrutar de una selección de 35 de las mejores caricaturas de la ciudad.

Platis trae a algunos de los personajes más reconocidos del panorama nacional como el capitán del Celta, Iago Aspas, el popular presentador de televisión David Broncano o el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Incluso aparecen otras estrellas internacionales como el nuevo Papa León XIV.

Además, el artista vilaxoanés ha optado por representar algunos de los rostros más populares de Vilagarcía como el alcalde Alberto Varela, el cocinero Xoanqui Ameixeiras, el actor y cómico Carlos Blanco, la representante del PP, Ana Granja y el fotógrafo de FARO DE VIGO Iñaki Abella entre otros.

La exposición es de acceso gratuito y se podrá visitar hasta el próximo 10 de septiembre en la sala de exposiciones del Centro Comercial Arousa.

Estará abierta al público de lunes a sábado en horario de 10.00 a 22.00 horas y los domingos desde las dos de la tarde hasta la misma hora de cierre.

Se trata de una oportunidad única de presenciar algunas de las obras más cómicas y curiosas, que se podrán adquirir, poniéndose en contacto con el autor, que revela una de sus facetas menos conocida, ya que destaca por las pinturas y la escultura.