Vilagarcía vuelve a ofrecer 60.000 euros en ayudas para incentivar el empleo

El Concello de Vilagarcía aprobó esta semana la renovación de la línea de subvenciones a empresas para la contratación de trabajadores por cuenta ajena, la cual está financiada con 60.000 euros. Las ayudas están dirigidas a compañías de O Salnés y de Caldas, pero los trabajadores tienen que ser vecinos de Vilagarcía que estén desempleados.

Además, los contratos tienen que ser a tiempo completo e indefinidos y estar formalizados entre octubre de 2024 y septiembre de 2025. Cada negocio podrá contratar a un máximo de dos personas, pudiendo optar a una ayuda por cada una de ellas. La prestación podrá tramitarse a partir de la semana de 25 de agosto .

Desde la Concellería de Promoción Económica de Álvaro Carou añadieron que están desarrollando un amplio conjunto de acciones con el propósito de que puedan contribuir, en la medida de las posibilidades con las que cuenta la administración local, «en el fomento y creación de más puestos de trabajo en Vilagarcía». Las mismas fuentes detallaron que, desde la puesta en marcha de estas ayudas, hace diez años, 65 vilagarcianos encontraron empleo. «El año pasado, el Ayuntamiento aumentó la inversión destinada a este programa en un 33% con el objetivo de que el presupuesto llegara al mayor número de empresas posibles», añadieron.

Cada negocio podrá recibir un mínimo de 800 euros por trabajador y un máximo de 3.000. Las cantidades varían según el tipo de empresa (número de trabajadores y antigüedad, principalmente). La subvención se tramita solo telemáticamente a través de la sede.vilagarcia.gal. Las solicitudes deben ir dirigidas al departamento de Promoción Económica y tienen que ir acompañada de la documentación requerida en las bases del programa .