Ravella creará un nuevo depósito municipal de coches junto al pazo de O Pousadoiro

El Concello de Vilagarcía ha aprobado un proyecto de 80.000 euros para convertir una parcela de su titularidad en el polígono de O Pousadoiro en un nuevo depósito con capacidad para 68 vehículos. Esto permitirá liberar el espacio del actual, en el entorno de la playa de A Concha, convirtiéndolo en un aparcamiento público y bonificado para 84 vehículos.

Así lo explicaron desde Ravella, destacando la ubicación estratégica de este estacionamiento, a tres minutos del arenal y del paseo marítimo, y como un nuevo paso del gobierno local para la creación de bolsas de aparcamiento disuasorio, que actualmente suman más de 2.400 plazas. Sin olvidar que está a punto de entrar en funcionamiento el nuevo del barrio de Os Duráns.

Respecto al depósito, la finca mide unos 2.247 metros cuadrados y linda con la carretera PO-305 y la finca del pazo de O Pousadoiro. Para acondicionarla se destinarán 80.000 euros dirigidos a desbrozarla, instalar un cierre perimetral y adecuar el terreno para la colocación de una caseta y los postes de luz.

También se va a pavimentar el suelo con aglomerado asfáltico y se colocará toda la instalación eléctrica, red de alcantarillado, telecomunicaciones y videovigilancia con un plazo de ejecución de dos meses. «Se trata de un proyecto muy demandado», añadieron desde Ravella, destacando la liberación del de A Concha.