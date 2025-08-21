Ravella creará un nuevo depósito municipal de coches junto al pazo de O Pousadoiro

El Concello destinará el actual, en el entorno de la playa de A Concha, a un nuevo aparcamiento disuasorio para la ciudad

Vista de la finca donde se ubicará el nuevo depósito municipal de coches.

Vista de la finca donde se ubicará el nuevo depósito municipal de coches.

Lucía Romero

Vilagarcía

El Concello de Vilagarcía ha aprobado un proyecto de 80.000 euros para convertir una parcela de su titularidad en el polígono de O Pousadoiro en un nuevo depósito con capacidad para 68 vehículos. Esto permitirá liberar el espacio del actual, en el entorno de la playa de A Concha, convirtiéndolo en un aparcamiento público y bonificado para 84 vehículos.

Así lo explicaron desde Ravella, destacando la ubicación estratégica de este estacionamiento, a tres minutos del arenal y del paseo marítimo, y como un nuevo paso del gobierno local para la creación de bolsas de aparcamiento disuasorio, que actualmente suman más de 2.400 plazas. Sin olvidar que está a punto de entrar en funcionamiento el nuevo del barrio de Os Duráns.

Respecto al depósito, la finca mide unos 2.247 metros cuadrados y linda con la carretera PO-305 y la finca del pazo de O Pousadoiro. Para acondicionarla se destinarán 80.000 euros dirigidos a desbrozarla, instalar un cierre perimetral y adecuar el terreno para la colocación de una caseta y los postes de luz.

También se va a pavimentar el suelo con aglomerado asfáltico y se colocará toda la instalación eléctrica, red de alcantarillado, telecomunicaciones y videovigilancia con un plazo de ejecución de dos meses. «Se trata de un proyecto muy demandado», añadieron desde Ravella, destacando la liberación del de A Concha.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents