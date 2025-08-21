Vilagarcía aplaza el pleno ordinario
El Concello de Vilagarcía ha aplazado la celebración del pleno ordinario correspondiente a agosto y previsto para el jueves 28 . Los responsables municipzales explican que «la circunstancia es una petición expresa del Partido Popular y de Izquierda Unida, que fue aceptada por el resto de los grupos». Así, queda para el 4 de septiembre, a las 17.00 horas.
