Vendimia 2025: Mucho trabajo previo y uvas entre algodones

Viticultores y bodegueros están ya inmersos en la vendimia 2025. Y es que aunque no hayan empezado a cortar racimos, hay otras muchas labores que afrontar como paso previo a la esperada y prometedora recolección.

El correcto manejo del follaje para asegurar una adecuada exposición al sol y la ventilación de los racimos, o la poda en verde, para eliminar los no deseados son algunas de las prácticas que ocupan al sector y ayudan a mejorar la sanidad de la uva, para tratar de asegurarse de que entre a bodega en perfecto estado.

Lo cierto es que a estas alturas resulta evidente que el momento crucial de la campaña ha llegado, pues como se explicaba ayer, la recogida de la uva comenzará en algunas bodegas durante el fin de semana.

Una mujer vendimia al amanecer en la bodega Terras do Cigarrón, en Monterrei / Alan Pérez

Se intensificará en días posteriores –con la elaboración del pie de cuba y la preparación de espumosos en algunas de las bodegas más importantes– y alcanzará su pleno apogeo en la primera quincena de septiembre.

Es ahora, por tanto, el momento de tener limpias y a punto las cajas –de entre 20 y 30 kilos– que se situarán junto a las cepas para recoger y trasladar la uva.

«Barquillas»

Las «barquillas» son el tipo de caja más utilizado, ya que cuentan con numerosas aberturas que permiten que la uva transpire mientras se recoge y traslada.

Aunque hay bodegas que prefieren utilizar cajas cerradas, «para acelerar el proceso de recogida y traslado y lograr que los frutos mantengan las máximas condiciones de higiene», esgrimen en la Denominación de Origen Rías Baixas.

La vendimia 2024 está en marcha. / Xoán Álvarez

Pero también es ahora el momento de realizar las tareas culturales antes citadas, como el deshojado, tratando de favorecer la aireación del fruto, y la eliminación de la vegetación adventicia que pueda entorpecer la labor de los vendimiadores.

En algunos predios se procede a limpiar los racimos, empezando por eliminar aquellos que puedan estar dañados –este año muy pocos– o sacar granos afectados por roturas, plagas, botritis o deshidratación, lo cual constituye una selección previa a la que se realizará cuando llegue el momento de cortar y trasladar a bodega.

Tijeras y tractores

Ni que decir tiene que también se ponen a punto las tijeras, los tractores que deben encargarse del traslado de la producción y absolutamente toda la maquinaria de los centros de recepción de uva y las instalaciones de vinificación.

Cada vez que tomamos una copa de Rías Baixas estemos recompensando un trabajo complejo y un control minucioso

A todo esto se suman los trabajos de control de los viñedos, que se ha acentuado en las últimas semanas y tratan de determinar los parámetros de grado y acidez de la uva, para así detectar el momento óptimo para su recogida y entrada en bodega.

En definitiva, que viticultores y bodegueros completan el intenso y duro trabajo realizado durante meses –desde la poda– y afrontan a partir de ahora cuatro o cinco semanas que se antojan cruciales, tanto para ellos como para todos los que, directa o indirectamente, dependen del sector del vino.

Un viticultor limpiando racimos. / Noe Parga

Especialmente para los 4.970 viticultores y 176 bodegas inscritos en la Denominación de Origen Rías Baixas, que llega a su momento álgido en más de 24.000 parcelas que suman 4.796 hectáreas de superficie, de las que esperan obtener alrededor de 50 millones de kilos de uva.

En esta marca de calidad también se ultiman los controles de viñedo previos a la vendimia, que son realizados aleatoriamente por veedores externos «contratados específicamente» para ello.

Su trabajo es supervisado por los miembros del equipo técnico dependiente del Consello Regulador de la DO Rías Baixas, presidido por Isidoro Serantes. Y se complementa con la labor del Comité de Calidad, formado por el propio presidente y el secretario de la entidad.

De este modo se realiza «una auditoría de la que surge un informe en el que se recogen datos relevantes para definir el día de vendimia».

Aunque la fecha es elegida por cada una de las bodegas, que deben avisar del inicio de vendimia con antelación al Consello Regulador, para que un veedor acuda a las instalaciones y abra un acta inicial que ayude a garantizar la trazabilidad y calidad de la uva.

Corren tiempos de vendimia en Galicia. / Manuel M.

Esa acta también servirá finalmente para cotejar el aforo de producción, buscando así que se respete, por ejemplo, el rendimiento máximo permitido por hectárea, que es de 12.000 kilos.

«Una vez verificados todos los puntos del acta, se firma tanto por el veedor como por la bodega, siendo este documento el acta final de la vendimia», explican en el Consello Regulador.

Donde hacen hincapié en la trascendencia del proceso de la inminente vendimia, para la que hacen falta «unas buenas tijeras de podar y unas barquillas».

Eso sí, todos los viticultores inscritos en Rías Baixas deberán tener también a mano el carné que acredite esa inscripción.

Llegada a bodega

El «papeleo» continuará cuando llegue el momento de introducir la uva en bodega, ya que hay un tope de kilos establecido por cada albarán e individuo.

«Es en ese momento cuando cada bodega emprende el proceso de volcado y pesado de las uvas, y en este punto se debe presentar también la cartilla de fitosanitarios», explican en el Consello Regulador.

Ya con la uva a buen recaudo se desarrollan una serie de labores tanto o más importantes para la obtención de un buen vino y, en el caso de Rías Baixas, para lograr el mejor albariño posible. Son los siguientes:

DESPALILLADO.

«Una vez realizadas las comprobaciones previas y finalizado el proceso de pesado de la uva –detalla Rías Baixas–, comienza el despalillado, que consiste, principalmente, en separar las uvas del raspón».

Para ello «se introducen los racimos en la despalilladora, que de modo automático realiza esta labor y desecha las hojas de la vid» que puedan haber llegado entre los racimos.

Además de desgranar o separar la uva, esta operación «evita las sustancias astringentes y elimina sabores herbáceos no deseados en el vino Rías Baixas».

Los viticultores miman sus racimos. / Noe Parga

ESTRUJADO.

Cuando la uva está separada del racimo se afronta el prensado o estrujado de la uva para la obtención del mosto, siendo esta una fase que «se desarrolla de un modo diferente en cada bodega».

Como recordarán muchos, antiguamente el prensado se hacía pisando la uva dentro de los barriles, pero ahora «existen máquinas estrujadoras que rompen los granos de uva sin molerlos y sin romper las pepitas, liberando el mosto con el menor daño posible».

MACERACIÓN.

Ese mosto permanece durante unas horas en contacto con la pulpa y pieles «para conseguir más cuerpo y aromas y extraer ciertos compuestos que pueden enriquecer los vinos resultantes», aunque «algunos blancos se saltan esta etapa para hacerlos más frescos y ligeros», esgrimen en el Consello Regulador.

Es, en cualquier caso, una manipulación sujeta al criterio de cada bodega.

DESFANGADO.

Se llega así al desfangado, es decir, cuando el mosto se introduce en unos depósitos en los que se procede a eliminar, dejándolos en el fondo de los tanques, los llamados «fangos», que no son más que los «restos sólidos resultantes del prensado de la uva».

En Rías Baixas destacan este «delicado proceso» porque saben de la necesidad de realizar «un control meticuloso, pues un exceso de eliminación de fangos afectaría a las levaduras naturales necesarias en la fermentación».

FERMENTACIÓN.

Esa, la de fermentación alcohólica, es la fase siguiente. Es el mágico momento en el que el mosto se convierte en vino. Para ello, «se introduce en depósitos y se deja fermentar durante dos o tres semanas a una temperatura constante entre 18 y 20 grados centígrados».

En el Consello aclaran que «lo más habitual es que estos depósitos sean de acero inoxidable, aunque algunos vinos blancos se fermentan en barricas de roble, aportando así al vino más cuerpo y graduación alcohólica».

Pero también hay blancos que se dejan en contacto con los residuos de la fermentación, siendo estos los que se conocen como vinos criados sobre lías.

EMBOTELLADO.

El último paso, antes de que el albariño llegue al consumidor, es el de embotellado, que es cuando el vino se filtra y se embotella en cristal. «En el momento de embotellado el vino ha de encontrarse a baja temperatura y protegido del sol», explican en el órgano rector que dirige Isidoro Serantes.

Donde apostillan que «para conseguir una ausencia total de oxígeno las botellas deben reposar en horizontal unos meses»; seis en los vinos jóvenes.

Este proceso de maduración en botella se acomete una vez obtenidos el visto bueno de los enólogos de cada bodega. «Todas tienen sus propias cadenas de embotellado y deben añadir siempre a la botella la tirilla numerada» que proporciona la Denominación de Origen para acreditar su procedencia.

Dedicación y sacrificio

Es así, afrontando con dedicación, sacrificio y profesionalidad cada uno de los procesos o ciclos, desde la poda y la brotación hasta la comercialización, pasando por la floración, la lucha contra los patógenos, el cuajado, la maduración, la vendimia y el embotellado, como se obtiene «un vino de excelente calidad y reconocimiento internacional».

De ahí que «cada vez que tomamos una copa de Rías Baixas estemos recompensando un trabajo complejo y un control minucioso», sentencian en el Consello Regulador.