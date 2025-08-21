Los vecinos de As Carolinas se quejan por los malos olores de la zona
Los afectados aseguran que es una situación «insostenible»
Los vecinos de Vilagarcía aseguran que «desde hace un tiempo se vienen produciendo graves problemas de malos olores procedentes de la actividad industrial desarrollada en la fábrica de la empresa Larsa en la zona de As Carolinas».
Con el paso del tiempo, sostienen que «están afectando de manera directa a la calidad de vida de la zona, provocando molestias, incomodidad en las viviendas y, en algunos casos, afectan al descanso y al desarrollo de la vida cotidiana».
Definen esta situación como «insostenible», afirmando que «puede constituir a un problema de salubridad pública y de contaminación ambiental», lo que preocupa al vecindario.
Por ello, exigen a los responsables del Concello de Vilagarcía que «adopten de manera inmediata las medidas que sean necesarias para comprobar la procedencia de la problemática de los malos olores» y que se lleven a cabo las acciones requeridas que sean necesarias para eliminarlos o, en su defecto, reducirlos considerablemente.
- O Grove: Quince años tirados en la gestión de las autocaravanas
- Cazados dos buzos furtivos portugueses que pescaban en Sálvora
- Una mujer cae al mar con su coche en Cambados
- El control de A Toxa está en juego
- El isleño Pablo Otero ya es el 70 del Celta
- Cambados también lucha en el incendio más grande de la historia de Galicia
- Vilagarcía se empapa de vida con multitudes, música y buen ambiente
- La vendimia es cuestión de días