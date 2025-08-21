Tres meses en la calle: Catoira sigue su guerra contra Sanidade

Se cumplen tres meses de concentraciones contra Sanidade en Catoira y ayer tuvo lugar una nueva protesta multitudinaria. «A pesar de las promesas de la pasada semana del gerente de Sanidade, el centro médico sigue con carencias», afirman desde la plataforma.

La concentración de ayer arrancó con la exposición de las fotografías y nombres de los responsables del área sanitaria que afecta al Centro Médico de Catoira.

El primero en aparecer fue Jose Flores Arias, gerente de Pontevedra, que la semana pasada «prometió la sustitución de las médicas y pediatría», aseguran. También cuentan que «amenazó con denunciar al vecindario ante la Guardia Civil por sacar fuera material del centro».

El siguiente protagonista fue Román Gómez Vázquez, director de la Fundación Pública de Urxencias Sanitarias - 061, responsable de que la ambulancia medicalizada del Salnés haya sido trasladada a Sanxenxo. Junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que «fue quien dio la última palabra en esta problemática».

José Ramón Parada Jorgal, gerente de Sanidade, también tuvo su turno, siendo responsable de reducir las listas de espera y de los contratos de los profesionales sanitarios.

Por último, Antonio Gómez Caamaño, conselleiro de Sanidade, que «comentó en un medio de comunicación público que era una vergüenza que el vecindario estuviera protestando semanalmente», afirman desde la plataforma.

Para cerrar el acto de protesta, se utilizó una sulfatadora con el cartel que ponía «mexo da Xunta» para mojar a los asistentes mientras chillaban «mexan por nós e temos que dicir que chove», mencionando al director del 061.

Desde la plataforma insisten en que «los médicos sustitutos solo están cuatro horas», algo que consideran «insuficiente» para las listas de espera que hay.

Además, añaden varias cuestiones como que «no atienden urgencias, no prescriben recetas sin cita previa, si un trabajador necesita la baja tiene que ir también al Hospital Salnés» por lo que los vecinos de Catoira podrían acabar contribuyendo al colapso del servicio de Urgencias del hospital vilagarciano.

Sostienen que el centro «no está recibiendo reposición de suministros necesarios» y que «las sustituciones provocan vacantes en otros puestos»

Después de la entrega de las firmas en el Hospital Salnés se tenía previsto parar las concentraciones, «pero visto lo visto seguirán el próximo mes», anuncian.