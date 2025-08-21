El San Tomé ve la luz tras una década de espera

La Consellería de Educación ha dado inicio a las obras de ampliación del colegio San Tomé de Cambados, respondiendo a una década de reivindicación ante la falta de espacio del centro. Cabe recordar que los trabajos consisten en la conversión de un bajocubierta infrautilizado como un nuevo piso con aulas, entre otras mejoras.

Con estos trabajos se podrá dar cabida a unas 140 personas más de las que actualmente conforman la comunidad educativa. La inversión es de 992.000 euros y el plazo de ejecución de ocho meses, así que coincidirá con la impartición de las clases. El centro tiene ahora unos 380 estudiantes y hace tiempo que tiene necesidades de espacio, así que la Xunta ha optado por ganar casi 400 metros cuadrados liberando y habilitando ese desván que estaba en ladrillo y que se usaba para almacenar trastos. En esta superficie se van a crear dos aulas ordinarias de unos 50 metros cuadrados cada una; otras tantas de desdoble, de 25 y 30 metros cuadrados; una biblioteca de 87 metros cuadrados, y una sala de radio, de diez.