Ravella vuelve a cerrar el parking de O Ramal para retomar las obras

El Concello de Vilagarcía ha retomado los trabajos en O Ramal, lo que obliga a retirar desde ayer por la noche (22.00 horas) todos los vehículos estacionados en el tramo más próximo al paseo marítimo, en dirección al muelle. Como ya se dijo, los obreros estuvieron disfrutando del período estival entre el 8 y el 18 de agosto, de acuerdo con el convenio provincial de la construcción. De hecho, también estuvo parada la obra de Conde de Vallellano, cuyos trabajos se retomaron ayer mismo, tal y como estaba previsto.

Así lo indicaron desde Ravella, detallando que, en el caso del Ramal, en un primero momento se valló todo el espacio de aparcamiento y se comenzó con el fresado de la zona próxima al antiguo pórtico de hormigón. Posteriormente, el día 8, se informó de que, ante el parón vacacional, se reabría el un tercio del terreno para que pudiera ser aprovechado como aparcamiento de manera temporal.

Ahora, Marconsa comunicó que fresará este trozo, por lo que es necesario que se retiren todos los vehículos. Los técnicos de la empresa ya están reordenando el vallado y la Policía Local está colocando carteles informativos en la zona para alertar a los conductores, explicó ayer en un comunicado.

Según la planificación de la obra, próximamente se procederá al derribo del muro hacia el paseo, se retirarán los juegos y comenzará la instalación de las canalizaciones. Después llegará la creación de la gran pradera, los caminos y la cafetería, actuaciones que se complementarán con la plantación de un ciento de árboles.

En total, serán 4.300 metros cuadrados ganados para el disfrute público y un área de conexión de la trama urbana con 1,1 millones de inversión.