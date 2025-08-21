«Por un monte galego con futuro» pide otra política forestal
La plataforma «Por un monte galego con futuro» ha elegido Vilagarcía para celebrar una de las 26 concentraciones que se van a celebrar en Galicia denunciando la política forestal de la Xunta de Galicia. Será a las 20.00 horas y con ellas se trata de denunciar que «la actual plaga de incendios que está padeciendo Galicia es consecuencia directa de una política forestal que acaba quemando nuestros montes y casas».
La protesta contará con el respaldo de varias entidades, entre ellas, la Confederación Intersindical Galega (CIG), que forma parte de la plataforma y que tomó la iniciativa de impulsar la convocatoria. Las protestas son una respuesta «a la tragedia ambiental, social, cultural y económica que provoca el fuego, además de evidenciar que, entre las múltiples causas de su origen, como el cambio climático, el abandono del rural y la apuesta por el monocultivo de especies pirófitas, también influye la política que se está llevando a cabo desde las administraciones. La verdadera política forestal pasa por tener un monte sostenible», explican.
