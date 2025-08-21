Mejillonada y orquestas en San Roque de Porto

Pontecesures celebra desde ayer sus fiestas de San Roque de Porto, donde los más pequeños pudieron disfrutar de una fiesta infantil con colchonetas, juegos de agua y un toro mecánico, entre otros. Esta misma tarde actuará el grupo folclórico local Xarandeira, previa a la tradicional Mexillonada, que celebra su XXXII edición a las 22.00 horas. La jornada la completa la gran verbena protagonizada por Grupo Origen y Marbella.

Para mañana, las actividades comenzarán desde bien temprano. A las nueve de la mañana, la Banda Municipal de Valga realizará una alborada.

Más tarde, la Coral Polifónica de Pontecesures participará en la misa solemne. La recta final de las fiestas será animada por las orquestas La Ola ADN y Olympus, dos de las más importantes de toda Galicia.