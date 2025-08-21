A Illa aplaza a septiembre la puesta en marcha de la zona azul en Area da Secada
La tramitación de la ordenanza ha impedido que se implantase a lo largo del verano | El Concello analizará su funcionamiento en esta etapa para su mejora y la extenderá a Carreirón
A. G.
La implantación de la zona azul en la playa de Area da Secada se aplaza al mes de septiembre. La redacción de la ordenanza y los plazos legales que debe superar han obligado a aguardar por otra de las grandes medidas que quiere poner en marcha A Illa para reducir la presencia de vehículos en determinados espacios. Esos plazos finalizan en el mes de septiembre, un mes en el que la cantidad de turistas se reduce y que «nos va a permitir ver cómo funciona y qué cuestiones se pueden mejorar a la hora de aplicar esta iniciativa», explica Luis Arosa, alcalde del municipio.
El objetivo de esta prueba que se va a realizar en el mes de septiembre «es ver si somos capaces de gestionarla adecuadamente y, para ello, contaremos con elementos de control como el parquímetro o las cámaras de acceso (en As Rubas) y salida (Niño de Corvo)·». En un plazo breve de tiempo se instalarán los parquímetros que «funcionarán exactamente igual que los de cualquier ciudad que tiene implantada la zona azul, con una tarifa por el tiempo de estacionamiento». La intención es extender la presencia de la zona azul a otro de los puntos de A Illa donde se generan más problemas de tráfico en verano, el acceso al parque de Carreirón. Mientras se aguarda por la zona azul, la Policía Local mantiene los controles sobre el estacionamiento en esos dos puntos, sancionando a aquellos que no respetan la señal de prohibido estacionar que existe en uno de sus márgenes.
Una hora de estacionamiento costará 50 céntimos
Aunque la ordenanza todavía no está aprobada, en ella ya figuran las tarifas por estacionar en las inmediaciones de Area da Secada para todos aquellos que no se encuentren empadronados en el pequeño municipio arousano. Así, una hora de estacionamiento tendrá un coste de 50 euros, mientras que todo el día se elevará a 4,5 euros. Los tramos intermedios serán un euro durante dos horas, dos euros durante tres, y tres euros durante cuatro horas. El recibo del parquímetro deberá colocarse en un lugar visible del vehículo.
