Dos heridos tras chocar un autobús y una grúa en Meis
Dos heridos, uno de consideración, fue el resultado de un accidente de tráfico que se registró ayer en la PO-531, a su paso por el lugar de A Goulla, en el municipio de Meis. La alerta saltó poco después de las 16.30 horas, cuando el 112 comenzó a recibir llamadas de varios particulares alertando del choque entre un autobús de línea regular y una grúa.
Como consecuencia del impacto, resultaron heridos el conductor de la grúa, de carácter leve, y uno de los diez pasajeros que viajaban en el autobús, este último apuntaban algunas fuentes que estaría grave debido a un fuerte traumatismo.
El 112 movilizó de inmediato a Urxencias Sanitarias, a Protección Civil de Meis y a la Guardia Civil de Tráfico, mientras la situación en la que quedó el autobús provocaba retenciones a la altura del kilómetro 13, mientras la grúa acabó en un campo adyacente. El autobús, que cubría la línea entre Pontevedra y Vilagarcía, tuvo que ser sustituido por otro vehículo debido a las secuelas que dejó el impacto contra la grúa.
