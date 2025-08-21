El fuego destruye por completo un cobertizo en la parroquia de Tremoedo

Un cobertizo situado en el lugar de As Rañas, en la parroquia vilanovesa de Tremoedo, quedó ayer totalmente calcinado después de que se declarase un incendio en su interior. El suceso se originó sobre las 11.00 horas, cuando un vecino de la zona alertó al 112 de la presencia de humo en las inmediaciones de una casa, sospechando que se trataba del cobertizo que se encontraba detrás.

El servicio de emergencias movilizó de inmediato a la dotación de Bombeiros de O Salnés de Ribadumia, a la Guardia Civil y a Protección Civil de Vilanova, además de reclamar el apoyo de una motobomba de Emerxencias de Vilagarcía. Cuando llegaron al lugar los bombeiros se encontraron con que el fuego devoraba por completo la estructura, que no tardó en colapsar, destruyendo y todos los enseres que se guardaban en el interior, entre ellos un pequeño tractor. Durante más de dos horas procedieron a la extinción de las llamas y a desescombrar para evitar que pudiesen volver a resurgir las llamas. Afortunadamente, estas no afectaron a la vivienda adyacente. El origen del fuego está bajo investigación de la Guardia Civil, aunque todo apunta a que pudo deberse a una cuestión fortuita.