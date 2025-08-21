Fredi Bea ya calienta para la cita electoral de 2027

Durante su larga etapa política al frente del Partido Galeguista Demócrata (PGD) y como socio en el gobierno, tanto del PSOE –primero– como del PP –después–, Alfredo Bea García (Fredi) demostró que, políticamente hablando, es una de esas personas que no pasan desapercibidas ni dejan a nadie indiferente, desatando tantos odios como pasiones.

Desde que se fue, obligado a dimitir por una sentencia judicial a causa de una multa de 100 euros que no era suya, sobre el terreno de juego político de O Grove se quedaron formaciones y dirigentes que, en el gobierno o en la oposición, han estado lidiando desde entonces con los problemas de siempre: que si dejadez y abandono, que si desdoblamiento de la vía rápida, autocaravanas, falta de aparcamientos, necesidad de un mejor abastecimiento... Es decir, más de lo mismo.

Ese mapa político cambiará, de un modo u otro, en 2027, y si el árbitro, que son los votantes, lo permite, Fredi Bea saltará de nuevo al terreno de juego.

José Alfredo Bea García, Fredi, poniéndose en forma, ayer. / FdV

A la espera de acontecimientos, como saber en qué equipo militará o en qué posición jugará, el galeguista ya calienta por la banda.

Y el simple hecho de saltar a calentar ya ha empezado a revolucionar el gallinero, tanto a los jugadores de campo como al público de las gradas, incluidos aquellos que siempre fueron sus detractores y ahora piden su vuelta.

Fredi Bea visto por el dibujante y caricaturista grovense Gogue. / Gogue

Y es que, como se decía antes, Bea no pasa desapercibido. Mucho menos cuando está en plena cuenta atrás para entrar de nuevo en juego, como ya lo demostró cuando el pasado mes de abril concedió una entrevista a FARO DE VIGO en la que sentenció: «Me voy a presentar a las elecciones para tratar de sacar O Grove adelante».

La vieja Habana

Un anuncio más sobre su vuelta en 2027 que hizo acompañar de frases que no tienen desperdicio, como la de «Sanxenxo crece y O Grove empieza a estar tan quemado como su gobierno», o aquella otra de «Para gobernar no sirve decir ‘hakuna matata’ a todos; es necesario mojarse».

Así, convencido de que «nuestro pueblo se parece cada vez más a la vieja Habana», Alfredo Bea empezaba un calentamiento cuyo ritmo aumentó hace días, a raíz de la polémica surgida con la «invasión» de autocaravanas y un artículo publicado en este diario sobre los quince años «perdidos» por la clase política de la localidad, tanto por este asunto como por otras muchas carencias que arrastran el municipio y sus vecinos.

José Antonio Otero González, portavoz municipal de Esquerda Unida (a la izquierda). / FDV

Ya caliente, Bea se sacó el peto de entrenamiento, aunque sin dejar ver la camiseta con la que saltará al terreno de juego en 2027, al conocer una propuesta inmediatamente posterior de Esquerda Unida (EU) para buscar la cesión de solares vacíos al Concello, tratando de destinarlos a zonas de aparcamiento u otros fines.

Esa iniciativa –similar a una propuesta que el propio Bea planteó en 2013– salió a relucir justo después de aquel artículo sobre las autocaravanas y otros males.

Acuerdo EU-PSOE

Una información en la que el alcalde, el socialista José Cacabelos, reconocía que en 2016 modificó la ordenanza que regulaba las autocaravanas –que también había impulsado Fredi Bea– «a petición de Esquerda Unida», alegando que en el PSOE «necesitábamos su apoyo para poder aprobar los presupuestos».

Ante esto, el exconcejal de Medio Ambiente, Deportes y Seguridad Ciudadana, Alfredo Bea, publicó en sus redes sociales que Esquerda Unida «tira la piedra y esconde la mano».

José Antonio Cacabelos Ricos, el alcalde socialista de O Grove. / FDV

Se refería a que la formación esquerdista, liderada por José Antonio Otero González, «parece que legisla elaborando borradores de ordenanzas», pues decía tener una preparada para la pretendida cesión de solares al Concello.

Esto llevó a Bea a sentenciar que EU «debería gobernar con el PSOE para tener la mayoría necesaria para aprobar los presupuestos y llevar a cabo las muchas ordenanzas buenas que ya no se hacen en O Grove».

EU debería gobernar con el PSOE para tener la mayoría necesaria para aprobar los presupuestos y llevar a cabo las muchas ordenanzas buenas que ya no se hacen en O Grove Alfredo Bea García

Reacciones inmediatas

Entre irónico y mordaz, el exconcejal galeguista y presidente de la Federación Galega de Piragüismo quiso recordar que «EU facilitó las liberaciones y los salarios del gobierno local, y a cambio el PSOE le concedió un puesto en la Mancomunidade do Salnés».

Esta reflexión de Alfredo Bea en su perfil de Facebook provocó inmediatas reacciones, y de ahí lo dicho antes sobre el nerviosismo que se respira al verlo correr por la banda preparándose para volver.

Vehículos vivienda estacionados en O Grove. / Noé Parga

Uno de los que reaccionaron fue el citado portavoz de Esquerda Unida, quien, sin nombrarlo, aludió a Bea –también a través de las redes sociales– recurriendo a un símil deportivo para aludir a lo dicho por Bea. A quien eso del deporte es algo que le va al pelo, teniendo en cuenta su trayectoria como laureado piragüista.

Dijo José Antonio Otero que «parece que la carrera va a arrancar antes de lo previsto, y ya hay quién comenzó con los entrenamientos».

EU facilitó las liberaciones y los salarios del gobierno local, y a cambio el PSOE le concedió un puesto en la Mancomunidade do Salnés Fredi Bea

Para añadir, en alusión al interés de PSOE y PP por fichar a Fredi Bea, que no sabe aún «con qué camisola piensa competir, porque mantiene el secreto con mucho celo, aunque poco a poco se va despejando la incógnita».

Abundando en esta reflexión, el esquerdista declara que Bea «parece tener dos equipos en mente, ya que para practicar recurre a viejas, pobres y desmontadas tácticas de entrenamiento que ya usaran esas dos escuadras».

Para concluir que «parece que el azulón le llama más la atención, y estos parece que lo quieren en el equipo, pero igual nos sorprende y al final compite en el celeste».

En resumidas cuentas, que los políticos mecos empiezan a tomar posiciones pensando ya en la gran final: la cita con la urnas de 2027.