El Festaclown cruza su ecuador en Vilagarcía «a carcajada limpia»

Vilagarcía se volvió a llenar ayer de cuentos, circo y, sobre todo, muchas risas. Fue la tercera jornada del Festaclown, cobraron protagonismo varias compañías de primer nivel llegadas desde más allá de las fronteras de la comunidad gallega.

El día arrancó con el estreno de «Desnortadas», la nueva propuesta de Vero Rilo, en el parque Miguel Hernández. El espectáculo contó historias protagonizadas por la memoria, el feminismo y la tradición, contadas con el estilo rebelde que la caracteriza.

Con su fuerza y simpleza, los cuentos consiguieron emocionar tanto a pequeños como mayores, sin dejar indiferente a ninguno de los asistentes.

Uno de los espectáculos de la plaza de Galicia. | Noé Parga

Antes del almuerzo la plaza de Ravella se convirtió en una vieja fábrica con «Enredos» un show de la compañía argentino-gallega A Vela Circo.

En este, un trabajador que llegó a una fábrica oxidada y desgastada por el timepo, protagonizó una historia llena de torpezas y habilidades sorprendentemente cómicas, «donde el circo se convierte en un acto de libertad frente a la rutina y el control», describieron desde la organización.

«El Romperécords», un personaje adorable y loco por igual, hizo lo posible por convertirse en un ídolo mundial del deporte en la plaza de Galicia.

El humor físico, las acrobacias imposibles y la interacción con el público vilagarciano, representaron una actuación excelente del intérprete mexicano Abraham Arzate.

La plaza de la II República puso fin a la jornada a las 21.00 de lamano de la compañía extremeña Asaco Producciones y su show «Ridi Pagliaccio».

El espectáculo de clown clásico propició innumerables carcajadas entre el público, que llegó a emocionarse e incluso reflexionar sobre las máscaras que llevamos puestas en los tiempos que corren.

La programación para hoy

Para el día de hoy se esperan cuatro nuevas actividades. La primera de ella llegará a las once de la mañana en el parque Miguel Hernández, que acogerá «Rosa e Azul», de la compañía Pérez & Fernández, protagonizada por sus juguetes y títeres.

Se trata de una serie de cuentos teatralizados que celebra la diversidad desde la infancia rompiendo con los estereotipos.

Mezclan historias reales y ficticias sobre el amor, el respeto y la libertad de ser quien realmente somos. «Una propuesta valiente y necesaria, ideal para el público familiar», anuncian desde la organización.

La segunda sesión del la mañana se dará cita en Ravella con «Chafallas», de la compañía A Cova das Letras.

Cristina Collazo se transforma en una mujer nómada que recorre caminos y villas enteras con su maleta llena de historias que juntan música, humor y fantasía.

Basada en la tradición oral gallega, la obra hace uso de los títeres para contar las cantigas y la sabiduría popular que tanto caracteriza al pueblo gallego.

Para esta tarde, la plaza de Galicia podrá disfrutar gracias a Circo Rojo, una compañía a medio camino entre Colombia y Canarias que combina circo, teatro, danza y música.

«Del Tingo al Tango» mezcla equilibrios, telas aéreas, monociclos, malabares y muchas acrobacias para generar una propuesta donde sobrará el humor para toda la familia.

El broche de oro

La jornada pondrá punto y final con «Collage» un espectáculo de la entidad catalana Bot Project, que se llevará a cabo a partir de las nueve de la noche en la plaza de la II República.

Se trata de un show en el que «los artistas luchan por tomar las riendas de la función, rebelándose en múltiples ocasiones contra la regidora y creando situaciones absurdas y cómicas en un espacio suspendido entre el cielo y la tierra», sostienen los organizadores del evento.

Recuerdan que, en caso de lluvia, los espacios alternativos para las diferentes actuaciones podrán ser consultados en la página web y en las redes sociales del festival vilagarciano.

Vilagarcía de Arousa sigue así confirmándose como el epicentro del humor y de las artes escénicas durante la recta final de esta edición del Festaclown, que se prolongará todavía hasta el hasta el sábado con espectáculos diarios y totalemente gratuitos repartidos por los diferentes puntos de actuación de la ciudad.

«Porque aquí, reír también es un acto de encuentro, celebración y libertad para todos», exponen desde la dirección del festival circense.