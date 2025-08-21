La Festa da Auga consumió como un día normal de agosto, pero dejó 31 toneladas de basura en el suelo

La Festa da Auga de Vilagarcía es una de las más multitudinarias de Galicia, con todo lo que eso conlleva. Por ejemplo, en la generación de basura que, según los datos aportados por el Concello, casi es lo más preocupante, incluso por encima del consumo de agua pues ni siquiera fue el más alto de todo este turístico mes de agosto. Y es que escenas vistas en la zona TIR y otras calles del centro pusieron la nota incívica a un evento que, a pesar de las multitudes, se desarrolló de manera bastante tranquila: Solo del suelo, se recogieron 31 toneladas.

Esto significa que los contenedores que había se usaron poco, porque supone gran parte de los desechos que Urbaser, la concesionaria, vincula a la celebración del sábado 16: el total fue de 46.840 kilos. Es un poco más de lo recogido en un día normal de servicio y, de hecho, si se suma al resto del término municipal, la cifra subió a 87.360 kilos, unas 10 toneladas más respecto a la edición anterior de esta cita vinculada a las fiestas de San Roque.Cabe recordar que este año la ciudad recibió un 18% más de visitantes, hasta llegar a las 55.454 personas, sin contar los residentes y regulares –de estancia frecuente– presentes, y que no serían pocos.

Dos turnos

De hecho, desde Ravella recuerdan que hubo dos turnos de trabajo de 30 y 34 trabajadores (mañana y tarde, respectivamente) y maquinaria diversa (tres barredoras, dos minipales con cepillos, dos camiones cisterna para baldeo, un limpiaceras y cuatro camiones de basura en casa turno).

El operativo de limpieza comenzó cuando la zona aún estaba ocupada. | Noé Parga / Noe Parga

Y en cuanto al consumo de agua, una vez más, el gobierno local destacó que los datos aportados por Espina & Delfín «vuelven a desmentir a aquellos que afirman que supone un gasto excesivo» y que la fiesta «apenas tiene incidencia en el uso de la red»; que un gasto elevado «tiene más que ver con el tiempo meteorológico (a más temperatura más consumo) y con el aumento de la población en condiciones normales de estancia».

Al detalle, se gastó más el día anterior, 15 de agosto, y fue el quinto día del mes con menos gasto. Con 10.145 metros cúbicos consumidos, incluso fueron menos que en la edición anterior y, de momentos, el día más intenso del mes vacacional por excelencia fue el 5, cuando Vilagarcía se «bebió» 12.073. Si se compara con otros meses, en enero, por ejemplo, la cifra es de 8.000.

Otros detalles

Asimismo destaca el dato hablando de potenciales usuarios, pues a los visitantes habría que sumar vecinos y regulares, así que, aún habiendo la posibilidad de que ese sábado, la población podría haber llegado a multiplicarse por tres, «el consumo apenas subió un 27%», añadieron las mismas fuentes.

Otros datos ofrecidos ayer por las empresas concesionarias fueron que aumentó la basura de envases en unos 200 kilos (se recogieron 7.920 frente a los 7.700 del año pasado) y se generó menos papel y cartón, al pasar de 7.250 a 6.120 kilos.