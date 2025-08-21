La Xunta inicia las obras del CEIP San Tomé de Cambados

La Consellería de Educación ha dado inicio a las obras de ampliación del colegio San Tomé de Cambados, respondiendo a una década de reivindicación ante la falta de espacio del centro. Cabe recordar que los trabajos consisten en la conversión de un bajocubierta infrautilizado como un nuevo piso con aulas, entre otras mejoras.

Con estos trabajos se podrá dar cabida a unas 140 personas más de las que actualmente conforman la comunidad educativa. La inversión es de 992.000 euros y el plazo de ejecución de ocho meses, así que coincidirá con la impartición de las clases.

El centro tiene ahora unos 380 estudiantes y hace tiempo que tiene necesidades de espacio, así que la Xunta ha optado por ganar casi 400 metros cuadrados liberando y habilitando ese desván que estaba en ladrillo y que se usaba para almacenar trastos. En esta superficie se van a crear dos aulas ordinarias de unos 50 metros cuadrados cada una; otras tantas de desdoble, de 25 y 30 metros cuadrados; una biblioteca de 87 metros cuadrados, y una sala de radio, de diez, según la memoria.

Además se instalará un ascensor -actualmente carece de él- y se aprovechará para realizar otras mejoras. Una de la más destacadas es que se va a construir una pasarela para poder acceder desde el colegio directamente al patio trasero y a las pistas cubiertas, que ahora están en una cota superior del terreno -se mantendrá el paso peatonal por debajo-. También se va a quitar el desnivel del gimnasio.

Cabe recordar que para cubrir las carencias de espacio, el equipo de profesores tuvieron que ocupar estancias impropias para dar clase. Así, por ejemplo, la biblioteca se reformuló para adaptarse a las medidas del covid y ya se quedó así y en algún momento puntual han tenido que usar el comedor.

También está pendiente la mejora del pabellón; un proyecto de 161.000 euros que el Concellos de Cambados ejecutará con una ayuda de la Diputación de Pontevedra.