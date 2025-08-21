Deportistas que giraron la barra

La plaza del Concello de Cambados se convirtió ayer en un gimnasio al aire libre para demostrar que el «pole dance» no es una cosa rara; que a lo mejor si dicen el nombre en castellano –baile en barra– se percibe como la disciplina divertida y con múltiples beneficios que es y como atestiguaron practicantes y viandantes que se animaron a probar.

Ese era el objetivo. «Es una práctica minoritaria en la zona y muy estigmatizada. La gente piensa que se van a hacer cosas raras, así que queremos que se conozca y se pruebe», contaba la profesora Eva Lede del centro Chassé de Ribadumia.

Ella se enganchó hace siete años y hoy tiene casi un centenar de pupilas. Mayormente mujeres sí, porque «volvemos a lo de antes. Los hombres piensan que es algo que viene de las «stripers», que es una cosa solo de bailar. Ahora, los que pocos que se animan, casi siempre siguen».

Un momento de la demostración en Cambados. / Noe Parga

Hasta la concejala de Deportes, Noelia Gómez, se atrevió a probar, aunque cabe recordar que es taekwondista. Sin embargo, «no es necesario partir de una condición física determinada. Nuestras clases son multinivel. El primer día no vas a hacer una bandera», explica Lede.

Eso sí, advierte que, como «todos los deportes», se va viendo la mejora y, de hecho, «el, no puedo, no puedo, está prohibido en mi clase. Además, todos celebramos los logros de cada uno y cuando eres capaz de hacer algún ejercicio, eso te da mucha autoestima. Es un subidón».

La concejala de Deportes de Cambados también se animó. / Noe Parga

Y luego están los múltiples beneficios para mantenerse en forma de una manera saludable: «Ganas fuerza, flexibilidad, coordinación y resistencia», explica la experta sobre algunos de ellos.

Esta escuela de Ribadumia incluso tiene un equipo que se está preparando para campeonatos en Mallorca, Barcelona y Toledo y también está en una pelea que recorre el país e incluso el mundo: su reconocimiento como deporte de manera oficial y que incluso llegue a los Juegos Olímpicos. De hecho, algunas de las alumnas más avezadas demostraron ayer que el arte deportivo también puede verse en una barra vertical y no solo en las paralelas o en la fija de la gimnasia rítmica.