El crujiente manda en la ruta concurso «Tapa a Anguía» de este fin de semana

Este fin de semana dará comienzo uno de los eventos más aclamados por los visitantes de la Festa da Anguía e Mostra da Caña do País en Valga.

Desde el sábado a las 12.00 horas, ocho establecimientos de la hostelería valguesa ofrecerán de forma gratuita junto a las consumiciones su pincho participante en la ruta concurso «Tapa a Anguía».

Las tapas, que se podrán degustar el sábado de 12.00 a 15.00 y por la tarde de 20.00 a 23.00 y el domingo, únicamente en el turno de mañana, ya han sido presentadas.

Para la duodécima edición del certamen las variantes predominantes optan por lo crujiente y novedoso.

Preparación de anguila a manos de Xoanqui Ameixeiras. | FdV

El primer pincho es «Anguía entre caña», del Bar Pardal, que consiste en una tapa de anguila crocante con un toque de caña tostada y salsa de pimientos de Padrón. En la misma línea va la Pastelería Caprichos con «A anguía máis croqueta», utilizando uno de los platos estrella de la gastronomía nacional sobre parmentier de patata y queso.

Algo similar propone el Café- Bar O Pontellón con su «Bombón Pontellón», que se trata, de nuevo, de una croqueta de anguila, pero esta vez rebozada en pasta kataifi, una masa muy fina de origen oriental, sobre chutney de manzana.

Saliéndose de los fritos y rebozados, aparece el Café Pub Pirata, que ofrece su «Sushi Pirata», conformado por un nigiri y un uramaki de anguila al más puro estilo Pirata.

Otro pincho muy original es el del Café-Bar Couceiro. «Anguía ao Bar-Co» prepara el popular pescado valgués al horno sobre una base de cachelos en salsa unagi, decorando la tapa con una bandera de bacon.

Las variantes más clásicas

Por último, hay tres recintos que optan por opciones de corte más tradicional. El Bar Maneiro presenta «Angui Churry» una empanada de anguila con mejillón acompañada de una gamba en tempura.

Por otro lado, «Ai Maruxiña» es la elección de Cafetería Auditorio, cocinando la anguila al ajo con garbanzos y setas.

Mientras, la recientemente inaugurada Vilarello Paradise concluye la ruta trayendo una mini tosta de anguila frita con cebolla caramelizada, bajo el nombre de «Doce de anguía».

A lo largo de este fin de semana se celebrará el concurso, en el que los consumidores podrán votar por la mejor tapa, entrando así en el sorteo de diez vales de 30 euros para gastar en el comercio local. El fin de semana siguiente, se seguirán sirviendo los pinchos, aunque será únicamente como degustación.