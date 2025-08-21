Castro sitúa a Somos «fuera de la realidad» por las críticas a la Festa do Pan

David Castro, alcalde de Ribadumia, cargó duramente ayer contra Somos por las críticas vertidas contra la Festa do Pan, un evento que califica como «éxito» por la gran participación, y acusa a la formación que lidera Sergio Soutelo de «vivir totalmente fuera de la realidad». Castro insiste en que «ese partido ponga en duda el éxito de la Festa do Pan es que no puede vivir en este mundo, vive en las antípodas de la realidad y de la política».

Para ello, Castro tira de datos al respecto, señalando que por la Carballeira de Ribadumia, donde tuvo lugar el evento, pasaron «más de 2.300 personas, una cifra que se ha venido incrementando en todos estos años». Insiste en que «fue tan exitosa que, este año, nos quedamos sin sitio para los comensales y se acercó mucha gente a felicitarnos por la organización ; criticar estos datos o el éxito de la fiesta significa no ser un buen político para representar a los vecinos de este municipio, un buen número de los cuales, colaboraron en el evento». Mantiene que la Festa do Pan «está creciendo año a año y eso se debe precisamente a los voluntarios que lo hacen posible y nosotros vamos a seguir respaldándolos, Somos que haga aquello que estime oportuno».

Castro también añade que, desde que se encuentra en la Alcaldía, Ribadumia ha destacado por la realización de diferentes eventos a lo largo de todo el año, unas actividades que dan a conocer a este Concello más allá de las fronteras de la comarca y atraen a un buen número de visitantes, pero este partido, con sus críticas, intenta manchar la imagen del municipio pese a ser conscientes del esfuerzo que supone llevarlos a cabo, algo que resulta muy triste para todos».

La formación de Soutelo criticó el pasado martes el cariz que está cogiendo la fiesta que, a su entender, se encuentra estancada, además de reclamar a Castro explicaciones sobre su reconocimiento como Festa de Interese Turístico, algo de lo que no se ha vuelto a saber desde el pasado mes de septiembre, cuando se inició el expediente. También censuró abiertamente que se arrojasen fuegos de artificio y pirotecnia en una zona próxima a la Carballeira de Ribadumia y a un pinar, con el riesgo de sufrir un incendio debido a la ola de calor que se registraba cuando tuvo lugar la celebración.