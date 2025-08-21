La burocracia atasca la llegada de la fibra a Sobradelo

Con un internet que viaja a la velocidad de una tortuga, sin poder teletrabajar o simplemente hacer los deberes de los pequeños o viendo como cada trámite a realizar por la red dura horas. Ese es el panorama que llevan sufriendo unos 150 vecinos de la parroquia de Sobradelo, en Vilagarcía, sobre todo los que residen en las calles Malladoira y Nueve. Los vecinos llevan años «pegándose» con la administración y con la empresa de telefonía encargada de extender la fibra, pero sin ningún tipo de resultado.

El último paso que han dado ha sido contactar con la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega) dependiente de la Xunta de Galicia que, además de responsabilizar al Gobierno central de esa cuestión, aseguró que esa zona había sido beneficiada con una subvención, concedida al operador telefónico en 2021, para el despliegue de fibra óptica, en el marco del denominado Programa UNICO, emplazándole a ponerse en contacto con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Los vecinos van a presentar una queja ante el Estado, pero están cansados de que no se les dé una solución desde hace años.

Mientras las diferentes administraciones con las que ha contactado «se pasan la pelota las unas a las otras», los vecinos de Sobradelo siguen tirando del 4g de sus móviles para poder tener internet lo que «acaba saturando todo el sistema en la zona» y pagando por un servicio de telefonía que no tienen. «Una fibra de 600 megas cuesta unos 46 euros de media en las diferentes compañías, mientras nosotros estamos pagando 55 por un 3G que va a paso de tortuga y no permite hacer la más mínima consulta en internet sin desesperarte». Teletrabajar para esos vecinos «resulta una tarea imposible al igual que tener algún aparato de domótica en casa por lo que solo pedimos una solución».