El BNG pregunta por la brigada de prevención de incendios de Vilanova

El Bloque Nacionalista Galego de Vilanova reclama al Concello explicaciones sobre el funcionamiento de la brigada de prevención de incendios del municipio ya que existen «un buen número de caminos públicos en el monte que están sin desbrozar y sin limpiar».

La edil de los nacionalistas en Vilanova, Carmela Alfonso Leiro, reconocía ayer que «la convocatoria para la contratación de personal para este año se realizó a finales del mes de julio, una convocatoria muy tardía para acometer tareas de prevención». En agosto, la edil preguntó a miembros designados para el tribunal de selección y «todavía no les constaba que hubiesen sido contratados los operarios, lo que sería una grave negligencia por parte de la administración local y más con las olas de calor que estamos viviendo».

Lo cierto, apunta Alfonso, es que caminos locales en parroquias como András, «acumulan maleza y no se han desbrozado, convirtiéndose en un peligro en caso de incendio».

Además, recuerda Alfonso que la prevención se realiza en invierno, no en pleno verano, ya que se corre el riesgo de «llegar tarde , exponiéndonos a sufrir un incendio muy grave».