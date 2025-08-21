El abastecimiento comarcal de agua sobrevive al punto crítico sin acudir a los cortes

La comarca de O Salnés ha pasado el punto crítico en el consumo de agua veraniego, así que las autoridades estiman que las medidas adoptadas y el llamamiento a un uso conservador han resultado «eficaces». De hecho, «se ha roto la tendencia» prevista de haber seguido el mismo ritmo que en julio, cuando se marcó el récord histórico.

Con todo, sigue siendo muy elevado y el sistema sigue al límite, así que «debemos ser prudentes y mantener un consumo responsable», advirtió el presidente de la Mancomunidade, David Castro.

Van 451 millones de litros

El fin de semana festivo de la Asunción era el más temido, pero la infraestructura de captación y de la planta potabilizadora «aguantaron», aunque tampoco fue por arte de magia. Para empezar, las temperaturas se han moderado y esto es un punto importante, pues hace una mala suma con la presencia de turistas, que este año también se espera de récord. De hecho, esta primera quincena ya se han gastado 451 millones de litros, una cifra muy elevada, pero que demuestra un freno.

Desde la entidad supramunicipal explican que se ha roto la tendencia que traían de julio porque, de haber seguido a ese ritmo, las estadísticas son claras: habitualmente, agosto «bebe» unos 100 millones de litros más que julio y a la vista de esta multitudinaria época estival, temían una demanda entre 930 y 950 millones, lo cual habría pulverizado la capacidad de producir agua. Las autoridades habían marcado el tope en los 900 millones y puede que se quede ahí porque el resto de agosto suele bajar en cifra de visitantes.

Los llamamientos realizados por cada uno de los nueve concellos para evitar un abuso del servicio en sus administraciones y pidiendo a los vecinos un consumo conservador también se han calificado como «eficaces». Pero las autoridades reconocen que para no llegar al plan de medidas restrictivas también tuvieron que tomar otras medidas, como que Sanxenxo rebajara un 15% el caudal que toma de la red saliniense. Cabe recordar que ya no es el acostumbrado, pues desde hace años capta más agua del sistema del Lérez ante su brutal crecimiento poblacional.

Presión en Meaño

Donde lo han notado sobre todo, ha sido en Meaño, que estaba sufriendo importantes problemas de presión. Y es que, hasta ahora, este ha sido uno de los principales efectos de haber puesto al límite el sistema y que, de no frenarse, habría obligado a encender otro motor más potente y, como ultimísimo recurso, cerrar el grifo por la noche.

Desde la Mancomunidade señalan que también han sido fundamentales las mejoras realizadas en los últimos tiempos y valoradas en unos 800.000 euros gracias a una ayuda del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Desde algo tan sencillo como mejorar la ventilación de las instalaciones de unos motores que están trabajando a plena potencia durante las 24 horas al día, hasta comprar unos modelos más modernos.

Y más que vendrán, pues como recordó el presidente, están redactando el proyecto de ejecución para ampliar la ETAP y la Xunta se ha comprometido a pagar el 80%: la inversión ascenderá a unos 6 millones.

Además, están en vías otras iniciativas como la digitalización de toda la red y la instalación de otro motor, pero en la planta de bombeo donde, además, se va a construir otra planta solar que podrá llegar a producir sobre el 80% de la energía que necesita para extraer el agua del Umia e impulsarla a la ETAP de Treviscoso.

«La situación ha sido delicada, pero el sistema de captación y potabilización está funcionando perfectamente a día de hoy y ha aguantado bien. Esto no quiere decir que podamos obviar los elevados consumos de agua que estamos registrando por las altas temperaturas y el incremento del turismo, que bienvenido sea, así que tenemos que seguir siendo prudentes y aunque hayamos pasado el punto crítico, debemos seguir haciendo un uso responsable de este bien común. También ayudará que las temperaturas se han moderado», añadió el también alcalde de Ribadumia.