La Xunta invierte 230.000 euros en la cubierta del Becerra Malvar

Las obras de la cubierta del colegio Julia Becerra Malvar ya están en marcha, una actuación financiada por la Xunta de Galicia y que cuenta con un presupuesto de 230.000 euros para renovar por completo la protección del edificio. El proyecto contempla la sustitución de las cubiertas de tres bloques del centro escolar, que hasta ahora contaban con teja cerámica, por paneles sandwich de mayor resistencia. Además, se prevé la colocación de nuevas claraboyas que faciliten la ventilación y el mantenimiento, así como de un gran canalón de acero inoxidable para optimizar el sistema de drenaje.

Con esta actuación, se busca mejorar las condiciones de confort térmico del alumnado y profesorado, reducir las pérdidas energéticas y prolongar la vida útil de unas instalaciones que constituyen un espacio clave para la educación en el municipio. La renovación de la cubierta, enmarcada en el plan de nueva arquitectura pedagógica, se suma a otras intervenciones ya realizadas en los últimos años, configurando un centro más moderno.