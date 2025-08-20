Somos ve un nuevo fiasco en la Festa do Pan y su declaración de Interés Turístico

«David Castro va de fracaso en fracaso». Con esta dura afirmación comienza Somos Ribadumia un comunicado sobre la Festa do Pan, un evento que consideran que se encuentra «a la baja» y que, sobre todo, sigue sin conseguir la declaración de Festa de Interese Turístico, algo que comprometió el regidor en la edición de 2024. La formación que encabeza Sergio Soutelo recuerda que hace un año, «el alcalde sacaba pecho sobre este particular, asegurando que ya estaba entregada la documentación para obtener el reconocimiento, e incluso, llegó a declarar que la edición de este año ya contaría con la distinción». Esa afirmación fue «una pasada de frenada que suponemos está detrás del silencio este año con respecto a esta cuestión».

La formación señala que la realidad es que «cuando se hablaba de que estaba presentada la documentación, Castro mentía descaradamente, ya que el primer paso es la aprobación en el pleno del inicio del trámite, algo que no se realizó hasta el 5 de septiembre, y desde ese día, nunca más ha vuelto a saberse de esa propuesta, lo que significa que el alcalde no ha movido un solo papel».

Somos considera este hecho como «una tremenda tomadura de pelo a los vecinos y a las personas voluntarias que colaboran en la organización y desarrollo de ese evento ya que la realidad es que no se está haciendo nada».

Por otra parte, en lo que respecta a la fiesta, Somos considera que esta «está dando síntomas de haber pasado su mejor época, y empieza a adolecer de cierta falta de frescura que la llevan a perder asistencia de manera paulatina». Para la formación no ayudan situaciones como lo apretado de las mesas y sillas a lo largo de los actos y otras quejas que han ido recogiendo. Una de las cuestiones salientables es «a que cabeza pensante se le ocurrió tirar fuegos de artificio muy cerca de la propia fiesta, prácticamente encima de la Carballeira y en una zona particularmente seca y con un pinar en las inmediaciones, algo que pudo provocar un importante susto» en plena plaga de incendios en Galicia

Una cuestión que generó muchas quejas fue la gestión del espacio para cenar. A la mayor parte de los vecinos se les informó que la Carballeira estaría cerrada y no se podría reservar antes de las 18.00, pero «la realidad es que la mayor parte de las mesas ya estaban reservadas a esa hora, lo cual generó bastantes enfados y una muestra de que en este concello hay vecinos de primera y de segunda».

Tampoco valoran de forma positiva que habiendo grupos musicales en Ribadumia, «el Concello opte por contratar a foráneos que, además, salen más caros «. Pero si echaron algo de menos en la fiesta fue «la presencia de los panaderos que venden el producto al Concello pero que hace tiempo que no participan». Lo que si ponen en valor es el «gran trabajo desarrollado por Alecrin y todo su cuerpo de voluntarios, que hicieron posible que se celebrase la fiesta».