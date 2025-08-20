Valga ofrece dos semanas de tapas, caña y música con la Festa da Anguía

La XXXV Festa da Anguía e Mostra da Caña do País entra en sus semanas más potentes. Desde este sábado hasta el domingo de la siguiente semana se ofrecerán un sinfín de actividades en el Concello de Valga.

A pesar de esto, el día más importante de la celebración será el 30, cuando el parque Irmáns Dios Mosquera será el eje central de los eventos más destacados de la fiesta.

Los visitantes tendrán la oportunidad de probar mil tapas de anguila cocinada mediante cinco recetas diferentes: cuatro de ellas elaboradas por el cocinero Álex Iglesias y la restante traída por el bar O Pontellón, ganador de la última edición de la ruta-concurso «Tapa a Anguía» con una crema de grelos con anguila rebozada en panko sobre pan con un toque picante.

La edición de este año comenzará este sábado con la participación de ocho establecimientos valgueses, que servirán los pinchos de forma gratuita con las consumiciones este fin de semana y el siguiente, para decidir quien será el próximo privilegiado en incorporar su tapa a la Festa da Anguía.

La otra parte del evento la protagoniza el aguardiente. El día 30 los asistentes podrán degustar cuatro variedades elaboradas con caña blanca, de hierbas y tostada.

Además, se realizará una demostración de destilado tradicional de aguardiente. A medianoche, también habrá una gran queimada popular gratuita, con conjuro y espectáculo.

A lo largo de la tarde, los más pequeños podrán disfrutar a su manera con hinchables, talleres de maquillaje, tatuajes y de elaboración de imanes, además de una fiesta de la espuma.

Uno de los momentos más relevantes de la jornada será la entrega de premios del concurso de la caña del país, Embelecer Valga, que denominará las mejores tapas y los ganadores de los vales de compra de la Ruta «Tapa a Anguía». El pregón de la fiesta lo llevará a cabo Xerardo Pereiro, ganador de la pasada edición del Premio de Investigación Xesús Ferro Couselo.

La música irá a cargo de la Banda Municipal de Valga desde las 21.00 horas además de la actuación de Monoulious DOP (22.00). Pasadas las 00.00 el grupo argentino Ráfaga y la orquesta Charleston Big Band, animarán la fiesta durante varias horas, para cerrar el día con la sesión del DJ Cristian Álvarez.