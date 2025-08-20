La Valedora reprende a A Illa por falta de información sobre la zona residencial

Aplicada desde la pasada Semana Santa y con aplicación de sanciones desde junio, la zona residencial de A Illa ha sumado un buen número de vecinos en contra, especialmente los hosteleros, que consideran que se les perjudica en su actividad. Más de uno ha presentado una queja ante la Valedora do Pobo a fin de que defienda sus derechos y analice si las medidas que se están aplicando en A Illa para regular el tráfico se ajustan a derecho o no. Sin embargo, pese a los requerimientos lanzados desde la Valedora do Pobo al Concello da Illa, en hasta dos ocasiones, no ha encontrado ninguna respuesta, ni se le ha remitido documentación al respecto.

Es por ello que la Valedora, María Dolores Fernández, ha reprendido al Concello de A Illa en una carta en la que le recuerda su deber de «colaborar al rápido esclarecimiento de la situación que se nos expone en la queja» y advierte al Concello que, en caso de persistir esta situación «procederemos a realizar una advertencia sobre sus consecuencias legales».

La zona residencial se creó con el objetivo de reducir el tráfico rodado en el entorno de O Regueiro y la iglesia, afectando a 45 calles, en las que se prohibe a vehículos no autorizados acceder bajo sanción de 200 euros, siendo controlados los accesos a esa «almendra» con lectores de matrículas. Desde el principio, el sector de la hostelería fue el más combativo con la medida considerando que les iba a perjudicar y que se iban a perder clientes. También la Asociación de Empresarios mostró su disconformidad con algunas de las medidas, especialmente con la inclusión de la avenida Castelao. La propuesta también desató una tormenta política, con el PP criticando que la medida se tomase sin ningún tipo de consenso con la oposición o con los sectores económicos implicados.