Los terrenos de O Pombal serán de Cambados a principios de 2026

El Concello de Cambados podrá disponer a principios de 2026 de los terrenos de O Pombal afectados por Costas del Estado; será el cumplimiento de una vieja reivindicación y la posibilidad de iniciar importantes proyectos parados de arreglo y mejora del complejo deportivo. Y es que estos días ha recibido la resolución definitiva que libera esos 34.107 metros cuadrados.

El alcalde, Samuel Lago, explica que este acuerdo declarando la innecesariedad de estos terrenos no es la última etapa, pero sí un paso fundamental, pues lo siguiente ya solo es un trámite. «Era lo más difícil», añade. Ahora, el Ministerio de Hacienda, a través de su departamento de Patrimonio, debe autorizar el traspaso definitivo para que el Ayuntamiento sea su propietario.

Ayer mismo contactó con sus responsables y le indicaron que el expediente ya está en su poder y que han iniciado una tramitación que, habitualmente, y si todo marcha bien, «suele resolverse en seis meses».

Hasta ahora no ha habido nadie en contra, pues no se presentó ninguna alegación al expediente, que dio sus primeros pasos hace tres años, después de caducar la concesión de usos de unos terrenos donde están el pabellón, la pistas de tenis y atletismo y campos de fútbol. De hecho, a la vista de que estas zonas ya forman parte de la trama urbana de Cambados, la administración local pensó que era mejor convertirse en su propietario y no tener que depender de otras administraciones.

Necesidades urgentes

También lo veía así Costas, que en enero le daba luz verde al trámite para desprenderse de estos 34.000 metros cuadrados, aunque el paseo marítimo queda fuera. La superficie difiere del dato aportado en ese momento, el pasado mes de enero, porque se correspondía con la antigua concesión, que eran unos 56.000 metros cuadrados. Así lo explica el regidor indicando que, en todo caso, cubre las aspiraciones municipales.

Y es que las instalaciones deportivas necesitan de actuaciones urgentes que hasta ahora no podían ejecutar. Al ser parte de la protección del Dominio Público Marítimo Terrestre, lo único permitido eran trabajos menores de conservación y mantenimiento. Y el caso es que el tejado del pabellón requiere de un cambio urgente de cubierta, pues hace tiempo que sufre filtraciones y en una ocasión hasta tuvieron que poner lonas en la pista de juego para frenar la humedad y evitar caídas accidentales. De hecho, tienen en el bolsillo un ayuda del Plan Extra de la Diputación de 85.000 euros con este fin.

Y no es todo, el cuatripartito también aspira a ampliar las instalaciones deportivas y hay demandas pendientes como el segundo baño adaptado en la piscina. Hace unos días la presidenta de GaliciAME, Merchi Álvarez, anunciaba su intención de pedir una reunión a Costas para que agilizase la desafectación. Cabe recordar que es una de las usuarias que más ha peleado por ello, desde que, sorprendentemente, la millonaria reforma de 2019 mermó el servicio.