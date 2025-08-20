Regresan los cursos de capacitación digital de Cambados
El centro de capacitación digital de Vilariño (Cambados) ha abierto el plazo de inscripción para un nuevo bloque de cursos gratuitos, que empezará el 22 de septiembre y terminará el 18 de noviembre. Los interesados tienen hasta el día 12 para anotarse en la biblioteca Luís Rei o a través del correo inscricions@cambados.es, siendo preciso aportar una copia del DNI o el documento de estar buscando empleo.
El concejal de Cultura, Liso González, explica que serán un total de cuatro cursos para grupos reducidos de diez personas. Principalmente, están dirigidos a personas desempleadas mayores de 45 años, mujeres de más de 55 y jubilados.
Cada uno será intensivo y tendrá una duración total de 35 horas. Y en cuanto a los horarios y días, se ofrecerán diferente opciones de mañana y tarde. En la biblioteca también pueden informarse al detalle sobre esta cuestión.
González recordó que habrá profesorado especializado y que este nuevo bloque llega después de tres ediciones anteriores gracias a una subvención de 24.500 euros procedentes de la Red Estatal de Centros de Capacitación Digital, que cuenta con fondos europeos Next Generation y busca ayudar a la población a manejarse con las nuevas tecnologías, tanto a nivel profesional como personal.
